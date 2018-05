Csempészcigarettát és illegális pontencianövelőt foglaltak le Budapesten

A vámhatóság pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint nyomozóik egy futárként dolgozó férfi Lexus terepjárójában találtak nagy mennyiségű csempészett cigarettát. A jármű egy telefonüzlettől indult, ahol ugyancsak ellenőrzést tartottak, és az adózatlan cigarettakészlet mellett "Kamagra" feliratú illegális potencianövelő szereket is találtak. A futár célállomásaként megjelölt, szintén telefontartozékokat árusító üzletnél is ellenőriztek a pénzügyőrök. Az üzlet tulajdonosának ott parkoló autójának csomagtartójából többzsáknyi csempészett cigaretta került elő. A tulajdonos a lebukás miatt feldühödött, fenyegetőzött, agresszívan viselkedett, ezért testi kényszert kellett alkalmazni ellene - írták.



Az akcióban több mint négyezer doboz cigarettát találtak, amelynek feketepiaci értéke mintegy kilencmillió forint. A dohányterméket, a 3600 potencianövelő tablettát, valamint a két luxusautót a NAV lefoglalta, és feljelentést tett. Az ügyben jövedéki eljárást is indítottak, amelynek végén 13 millió forint bírság kiszabása várható.