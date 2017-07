Az ország keleti részében marad a hőség, a Dunántúlra viharok miatt adtak ki riasztást

Több dunántúli járásra másodfokú riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt hétfő este.



Az érintett területeken a következő órákban olyan zivatarok lehetnek, amelyeket károkozó szél, nagyméretű jég kísérhet.



A hétfő éjfélig szóló veszélyjelzés szerint a másodfokú riasztás akár a fővárost, valamint Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyét érintheti.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az esti óráktól főként az ország középső és északi részén, majd később a keleti országrészben is várhatók zivatarok.

Az éjszaka második felére várhatóan újabb szünet következik, majd reggel északnyugat felől ismét lehet elszórtan zivatarokra számítani. A zivatarokat általában erős széllökések, valamint jégeső és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék kísérheti.



Heves zivatarban akár 90-100 kilométer/óránál erősebb széllökés is lehet. Felhőszakadás során akár 40-50 milliméternyi eső is eshet rövid időn belül (terepviszonyoktól függően akár villámárvizet is okozva).



Heves szélrohamok ma elsősorban a dunántúli és középső országrészben kialakuló zivatarokat kísérheti.



A hőség miatt Csongrád és Békés megyére keddre is a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adták ki. A másodfokú és elsőfokú figyelmeztetést kevesebb megyére, de még mindig az ország jelentős részére adták ki. Emellett kedden szintén több megyében heves zivatarok, felhőszakadás miatt is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 18-24 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 28-36 fok között valószínű (északnyugaton lesz hűvösebb).