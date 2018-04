300 új gépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség

További 300 új Suzuki Vitara típusú gépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében beszerzett autókat csütörtökön mutatták be Budapesten, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán.



A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásában azt írta: az átadott eszközök az 1990-es évek végén hadrendbe állított, esetenként csaknem félmillió kilométert futott Opel, Volkswagen és Skoda típusú személygépjárműveket váltják a honvédség közúti flottájában.



Kitértek arra is: kiemelt szempont, hogy a fejlesztések és a gyártás hazai bázison történjen. Ezen Suzuki gépjárművek gyártása Esztergomban történik, "ezáltal támogatja a magyar gazdaság és a széles hazai beszállítói kör erősödését" - mutattak rá.



Március végén 250, szintén Suzuki Vitarát szerzett be a honvédség, így összesen 550 új járművel váltják le a régi flottát.



A járművek a Magyar Honvédség hadrendjébe kerültek, azokat a honvédség valamennyi alakulatánál használják.