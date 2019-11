Figyelem! Új parkolási rendszert vezet be a győri egyetem

A hallgatói és a munkatársi létszám évről évre nő, bővült a kollégiumi kapacitás, mind több hallgató, oktató érkezik naponta a győri campusra autóval. Eközben idegenek is előszeretettel hagyják járműveiket az egyetem területén. Intézkedésekre volt tehát szükség annak érdekében, hogy a parkolási gondok megoldódjanak. Az egyetem vezetése a koncepció kidolgozása során a győriek és az egyetemi polgárok érdekeit egyaránt figyelembe vette.

Zónák

„A teljes parkolórendszert átalakítjuk. A sok vizsgált lehetőség közül végül azt a megoldást választottuk, hogy a parkolóhelyeink egy részét fizetőssé tesszük, miközben mindenki számára elérhetőek maradnak, más részüket viszont továbbra is sorompóval védjük, illetve új területet is bevonunk ebbe a körbe. A parkolólemez és a parkolóház idegenek számára eddig is elzárt volt.

A jövőben az úgynevezett P3-as zóna, vagyis a Management Campus és az új laborépületek közötti terület tartozik még ide. A sorompóval elzárt zónákat továbbra is csak az egyetemi dolgozók és a hallgatók tudják használni kártyával, illetve külön rend szerint az egyetemre érkező vendégek. A campus területén található többi parkolóhely, amit nem védünk sorompóval, bárki számára elérhető lesz a jövőben is, annyi különbséggel, hogy a nyílt beszerzés útján kiválasztott partnerünk fizetős parkolóként fogja üzemeltetni ezeket” – részletezi a változásokat dr. Kovács Zsolt.

Órakezdés fél 9-kor

A főigazgató hangsúlyozta, hogy az egyetem az eddigiekben sem kerítette körbe a campus területét, és ezután sem fogja. Nyitott intézményként szerves egységet alkot Győrrel, és ahol csak lehetséges, igazodik a város ritmusához. Így például a reggeli csúcsforgalom tompítása érdekében tolták ki fél kilencre az órakezdést a campuson. Az intézkedés azóta is érezteti pozitív hatását.

Ugyanakkor sokan hagyják előszeretettel autójukat az egyetem területén azok közül, akiknek reggel a belvárosban van dolguk, vagy ott dolgoznak. Olyanok is, akiknek nincs közük az egyetemhez. A hallgatók és oktatók viszont így már nem találnak szabad parkolóhelyeket az egyetem területén. Ezért is kellett lépni többek között.

Rendezni az állapotokat

„Akik nem az egyetemre érkeznek, de használni szeretnék ezeket a parkolókat, időarányos díjat fizetnek. Az egyetemi polgárok pedig kedvezményes bérletet is válthatnak erre a területre, hasonló konstrukcióban, mint a városban élők. A fizetős rész nagyságrendileg az ezer férőhelyes parkolókapacitás harmadát érinti. A postával szembeni parkolósziget pedig rövid idejű parkolási zóna lesz, annak érdekében, hogy a hivatal és a közeli bankfiók vendégei számára elérhető legyen.

Nem a bevételszerzés a célunk, hanem az állapotok rendezése, ezért is a városban létező legkedvezőbb zóna díjat alkalmazzuk. A rendszer teljeskörű bevezetése február 1-jétől várható, és első lépésként november 26-tól a P3-as területet érintheti a változás. Esténként és hétvégente a parkolás természetesen ingyenes lesz” – adott tájékoztatást dr. Kovács Zsolt főigazgató, bízva abban, hogy az új rendszert az egyetemi polgárok és a győriek egyaránt kedvezően fogadják.

A parkolással kapcsolatos szabályok az egyetem honlapján a http://parkolas.sze.hu oldalon érhetőek el.