Tíz helyszínen ezer program. Ez a szlogen egy tizenöt éves, országos hírnévvel rendelkező fesztivál esetében természetes is. A Vaskakas Bábszínházban zajlik a készülődés a július 1–3. közötti nagyszabású programsorozatra.

– Utakat kell lezárni, hatalmas embertömeget kell biztonságosan mozgatni, és természetesen minden programhoz megfelelő eszközöket biztosítani és feltételeket teremteni. Erre egyedül nem lennénk képesek – mondta el Tóth Klára, a fesztivál művészeti titkára, akinek a kezében összefutnak a szálak. – Rengeteg fesztiválozóra számítunk, így fontos a biztonság. Idén is le kell zárni több útszakaszt a rendezvény idejére, sőt, néhány esetben már az előkészületek idejére is, hiszen bizonyos helyszínekhez az elektromos hálózatot is ki kell építeni. Ezt évek óta az egyik partnerünk végzi, ráadásul úgy, hogy a vezetékek magasan a látogatók feje fölött fussanak, nehogy a tipegő, szaladgáló, felfedező gyerekek hozzáérhessenek. Emellett számos mentő is készenlétben áll majd a területen, rendőrök és a biztonsági szolgálat szakemberei vigyáznak majd mindenkire. A gyerekek karszalagja pedig amellett, hogy jelképes belépő, most is segítségül szolgál azáltal, hogy ha valaki elkeveredne a forgatagban, ezen olvasható a szülő elérhetősége.

A szervezés mellett folyamatosan dolgoznak a Vaskakas Bábszínház színészei is, a napi előadások és próbák mellett készülnek az újabb díszek, grafikák.

– Hatalmas lelkesedéssel veti bele magát mindenki. És nemcsak itt házon belül, nem volt olyan intézmény vagy szervezet, amelyhez ha bekopogtunk, hogy segítség kell a Győrkőc szervezésében, ne tettek volna meg mindent a sikerért. A meghívott vendégeink számos új játékot találtak ki a járvány ideje alatt, ráadásul jó néhány vendéglátó és szállásadó is különböző kedvezményeket biztosít a résztvevőknek. Emellett az idei év újdonsága, hogy ha valaki szeretné igénybe venni a visszaútra a MÁV vagy a GYSEV kedvezményét, már nem kell pecsétet kérniük, elegendő felmutatni a fesztivál karszalagját.

Tóth Klára azt is elmondta, hogy idén a programokat tekintve 12 együttműködő partnerük lesz. Így a belvárosi események mellett Győr környéki helyszíneket is felkereshetnek a látogatók, mint például Pannonhalmát, Halászit vagy Ikrényt, ahol szintén programokkal várják őket.

A fesztiválra már számos önkéntes jelentkezett, de ha valaki kedvet kap, még mindig van lehetőség rá, hogy bekerüljön a nyár legvidámabb csapatába. Jelentkezni a fesztival­[email protected] és a [email protected] e-mail-címeken lehet.

Ha pedig valaki más módon szeretné segíteni a fesztiváli készülődést, akkor felajánlhat régi, megunt játék babákat, melyekkel a szervezők a babakiállításig vezető utat szeretnék kirakni, vagy olyan fémkulcsokat, régi érméket, amik a régészjáték értékes kincsei lehetnek.