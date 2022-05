Számos új, erre az alkalomra főzött sört is megkóstolhatnak a vendégek május 21-én, szombaton a Nyitott Főzdék Napján, amikor nyílt napon várják az érdeklődőket a magyar kisüzemi főzdék. A programban résztvevő üzemeknél a kóstolás és sörvásárlás mellett lehetőség lesz a főzde működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére is.

Győr-Moson-Sopron-megyében öt sörfőzde is kinyitja a kapuit szombaton. Győrújbaráton, a Vaskakas Sörfőzdében a bemutatók mellett sörritkaságokkal és -párlatokkal, valamint BBQ szendvicsekkel várják a nagyközönséget. Fertőrákoson, a Krois Brewery déltől áll majd nyitva, a főzdelátogatás és sörkóstolás náluk sem maradhat el! A Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde is megnézhető lesz szombaton. A túrák után pedig minden helyben készült sört megkóstolhatnak a résztvevők, emellett pedig más apátsági termékekből is válogathatnak!

Győrszentivánon, a Mighty Millers Sörfőzde ötféle, frissen csapolt sörrel és alkoholmentes italokkal, BBQ finomságokkal, no meg három túrával is készül. A Szentkői Craft Beer, az egyik legfiatalabb résztvevő sörfőzdeként az üzemen kívül egy vadonatúj amerikai IPA sört is bemutat a vendégeknek.

A programnak ezúttal is lesz hivatalos sörtípusa, amely 2022 tavaszán a witbier, vagy más néven a belga búzasör. Ez a többszáz éves sörfajta igen jellegzetes ízvilágú, amelyet elsősorban a speciális sörélesztőnek és a főzéskor fűszerként használt koriandernek és a szárított narancshéjnak köszönhet. A típust előszeretettel készítik a magyar kisüzemi sörfőzdék is, olykor egyéb fűszereket is felhasználva hozzá. A Nyitott Főzdék Napján a belga búzasörök megkülönböztető matricákat kapnak, így a látogatók könnyen azonosíthatják őket.

A Nyitott Főzdék Napja programjain a részvétel ingyenes, a fogyasztásért, illetve a kóstolókkal egybekötött főzdelátogatásért kell fizetni. A résztvevő sörfőzdék listája a nyitottfozdek.hu oldalon érhető el.