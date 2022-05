Tizenegy versennyel és vetélkedővel – ami a fordulókkal együtt valójában tizenhét – zárja a tanévet Gulyás-Szabó Áron. A győri diák a napokban vesz részt a vakáció előtti utolsó megmérettetésen, a matematikadöntőt Budapesten rendezik.

Egy országos győzelmet már bezsebelt a Kazinczy-gimnázium tehetséges hatodikosa, azt is kedvenc tantárgyából. A kiváló logikai érzékkel megáldott fiúnak nem csak a számok a barátai, a versenyek között volt helyesírási és honismereti, egyéniben és csapatban is indult. Az eredmények, a sikerek hajtják – tudjuk meg édesanyjától, Anitától. A szülők nagyon büszkék egyetlen fiukra, mindenben támogatják.

– Már egészen korán kiderült, hogy más, mint az átlagos gyerekek. Amikor kicsi korában meséket olvastunk neki, észrevettük, milyen gyorsan megjegyzi a hallottakat. Meg akarta ismerni a betűket. Segítettünk, de sosem erőltettük. Mégis megtanult olvasni. Négyéves kora óta falja a könyveket, méghozzá elképesztő gyorsasággal. Egy négyszáz oldalas könyvvel három óra alatt végez. Eleinte kétkedve figyeltük, ezért amikor társasoztunk, megkértük, olvassa el a szabályokat és aszerint játsszon. Nem hibázott. Vagyis amit olvas, érti, sőt, meg is marad benne. Ez a gyorsaság főleg a versenyeken válik hasznára.

Áron rajong az ifjúsági, kaland- és detektívregényekért. A könyvek lassan kinövik a család otthonát, mégis ragaszkodnak minden egyes kötethez. Nem válogatás nélkül olvas, de ami felkelti az érdeklődését, abban elmélyül. Olyan, hogy valamibe belekezd és abbahagyja, nemigen akad, a kitartás az egyik erőssége, ami szintén jól jön a versenyekre való felkészülés során. Szakfolyóiratokba is szívesen veti bele magát, a foci, az autó-, a motorsport a kedvencei közé tartoznak. A nyelvtanulást is korán kezdte, már óvodában érdekelte az angol. Máig külön­órákra jár, az iskolában németet tanul, második éve ismerkedik a latinnal. Aki azt gondolja, hogy Áron könyvmoly és a tanuláson kívül nem érdekli más, téved. A szabadidejét a barátaival tölti, imád utazni, sőt, még arra is jut ideje, hogy hetente kétszer úszni járjon – mert ahogy mondja, a fizikai és lelki egészség legalább annyira fontos, mint a tudás.