A koronavírus járvány hatással volt a győri bevásárlóközpontra is. Változtak a vásárlási szokások, kevesebb lett a látogató, és az üzletekben eltöltött vásárlási idő is. A centermenedzser szerint azonban az utóbbi időben élénkülés olt tapasztalható az üzletekben.

Ami pozitív, hogy a forgalom nem olyan mértékben csökkent, mint a látogatószám. Látszik egyfajta átrendeződés, és az is, hogy aki hozzánk jön, az vásárolni érkezik. Az üzletek nagyon megérezték az elmúlt időszakot, ennek még nincs is vége. Az utóbbi hetekben a külföldi vendégszám is növekedett. Az online tér segítségével koncentrálunk a jövőre, de a bevásárlóközpontban továbbra is a „biztonság” a fő cél

– fejtette ki lapunknak Róna Bálint.