– Minden településvezetőnek feladata, hogy egy élhető közösséget alakítson ki. Úgy gondolom, a múlt évben sikerült ennek a feltételeit megteremteni. Elkészült a bölcsőde építészeti része, de még vannak teendőink, hogy megkapjuk az működtetési engedélyt. Reményeink szerint tavasszal megkezdheti a működését – mondta el Talabér Jenő, Sopronhorpács polgármestere. Hozzátette, több szülő is jelezte az igényét a bölcsődei ellátásra.

Az új bölcsőde 80 millió forintos kormányzati támogatással jött létre, emellett elkezdődik a községben az óvoda felújítása is. – Sikeresen pályáztunk 55 millió forintra, hogy az óvodának egy része megújuljon. A képviselő-testület pedig úgy döntött, hogy a beruházás komplettebb legyen 22 millió forinttal egészítjük ki, így a régi épület egy színvonalasabb külsőt-belsőt kap – fejtette ki a polgármester.

Az idei év fejlesztési tervei között szerepel az emeletes iskola belső tantermeinek felújítása. – A Klebelsberg Központtal bejártuk az iskolát, amit kívülről már korszerűsítettünk. Most belülről lenne szükség a felújítására, ehhez a Magyar Falu Programhoz adunk be év elején egy 55 millió forintos pályázatot. Reményeink szerint ez az intézményünk beruházása is megvalósulhat a közeljövőben – fejtette ki a polgármester.

Sopronhorpácson nemcsak az oktatási intézmények újultak meg, de az infrastruktúra- fejlesztésére is hangsúlyt fektettek. A Területi és Településfejlesztési Operatív Program pályázat eredményeként 480 méteren készült el csapadékcsatorna. A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer képes lesz ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén.

Az elmúlt évben az önkormányzat önköltségen járdákat épített, amit tavasszal szeretnének folytatni, illetve indítanának falugondnoki szolgálatot. – Pályázatok segítségével fejlődhet a település, de ehhez kell az is, hogy az önkormányzat aktív részese legyen. Próbálunk előrenézni, ennek köszönhetően sikerült az új utca melletti területet egyben megvásárolni. Itt tervezünk a jogszabályoktól függően egy vagy két utcát kialakítani, de ez lehet, hogy már csak a következő ciklusban valósul meg – tekintett a jövőbe Talabér Jenő.