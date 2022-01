Szerda kora délután az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Magyar Közút bicskei mérnökségének szakemberei szalagkorlát javítási munkákat végeztek.

A forgalomfigyelő kameránk felvételein is jól látható, hogy számos előjelző járművet használtunk a terelés előtt, ennek megfelelően szépen sorolgattak be az autósok. Egy ponyvás kisteherautó sofőrje is megpróbált az elfogyó sávból bemenni a külsőbe

- írja posztjában a Magyar Közút.

A teherautó sofőrje már csak akkor kezdett indexelni, amikor már átment a felezővonalon és hirtelen beszúrta a járművét egy kamion elé. Ugyanakkor az előtte haladó járművek hirtelen fékezni kezdtek, így neki is erőteljesen lassítania kellett, próbálta elkerülni az ütközést, ezért a leállósáv felé húzta a kormányt, ott viszont majdnem nekiment a vadonatúj előjelző berendezéseinknek. A mögötte haladó kamion, ami elé bevágott, szintén nem nagyon tudott már megállni, hiszen féktávon belül vágódott be elé a sofőr, ezért próbálta megoldani a helyzetet és a belső sáv felé menekült, de így is nekiütközött a kisteherautónak. A ponyvás autó román állampolgárságú sofőrje súlyosan megsérült, hozzá rövid időn belül mentőhelikopter érkezett.

A hasonló esetek elkerülése érdekében kérjük, hogy az előjelzéseknek megfelelő időben próbáljanak besorolni a terelések kezdete előtt. Ha figyelünk, erre bőven van idő. Alkalmazzuk a cipzár elvet, segítsük az autósok besorolását, tartsunk megfelelő követési távolságot, ha bármilyen nem várt szituáció adódna

- tették hozzá.