Január 20-án elstartol az idei rali-világbajnokság, s a mezőny egyik legerősebb csapatát magyar szaktudás is segíti egy Győrben tanuló fiatalember, Piller Rudolf személyében. A Széchenyi István Egyetem járműmérnök mesterképzésében részt vevő hallgató már a középiskolás évei alatt felismerte, hogy autókkal szeretne foglalkozni, és innentől kezdve mindent megtett azért, hogy ezt a legmagasabb szinten űzhesse.

A középiskola után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karán végeztem el az alapszakot, ezt követően jelentkeztem a Széchenyi István Egyetem járműmérnök mesterképzésére. Győrbe egyrészt az angol nyelvű tanulási lehetőség, másrészt pedig az országosan is egyedülálló duális képzés vonzott, amit az intézmény az Audi Hungaria Zrt.-vel karöltve valósít meg

– mondta el a 25 éves budapesti fiatalember.

Piller Rudolf már a műegyetemen részt vett a Formula Student-versenysorozatban, Győrbe érkezve pedig az Arrabona Racing Team csapatához csatlakozott. Itt annyira megszerette az autósport világát, hogy kifejezetten kereste a továbblépés lehetőségeit. Végül a Hyundai Motorsporthoz adta be a pályázatát, amit személyes interjúk követtek, majd az örömteli hír, hogy felvették a 2019-es és 2020-as konstruktőri rali-világbajnokcsapat kompozittervező mérnökének. Ő a jármű azon strukturális és karosszériaelemeit tervezi, amelyek karbonkompozitból készülnek. Ez nemcsak változatos, de nagy felelősséggel is járó feladatkör, mert egy modern versenyautón számos kompozit alkatrészt használnak. Aki tehát követi a rali-világbajnokságot, a Hyundai autóin a győri hallgató által tervezett elemeket is láthatja. Az idei év azért is nagy kihívás a konstruktőrök számára, mert az elektromos korszakba belépő versenysorozatban 2022-től már hibrid autókkal vesznek részt a csapatok. Fontos volt tehát, hogy a magyar fiatalember új munkahelyén gyorsan beilleszkedjen, ami nem okozott gondot számára, hiszen mindig is inspirálónak tartotta, ha tehetséges emberekkel egy csapatban, közös célért dolgozhat.

Piller Rudolf számára sokat jelentett a Formula Student-versenysorozatban való részvétel. Fotó: Májer Csaba József

Aki hozzám hasonlóan, az autó-motor sport egy ilyen jelentős csapatához szeretne bekerülni, annak azt tudom tanácsolni, hogy a tanulmányai mellett mindenképpen vegyen részt a Formula Studentben, ez ugyanis szinte íratlan alapkövetelmény. Ráadásul az egyetemisták konstruktőri versenyének is tekinthető megmérettetés számos fontos dologra megtanít, például az együttműködésre, a csapatszellemre, ami a közös cél eléréséhez nélkülözhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy a papír sok mindent elbír, de az igazi vizsga az, amikor az általunk megtervezett alkatrészt le is gyártják, és alkalmazzák a versenyek során

– fejtette ki a fiatal mérnök, aki a tanulás és a négyéves Formula Studentben végzett tevékenysége mellett folyamatosan gyakornokként is dolgozott járműipari cégeknél. A győri duális képzés keretében pedig az Audi Hungaria Zrt.-nél csiszolta tudását, ahol jelentős szakmai tapasztalatot szerzett.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert a Széchenyi István Egyetem és oktatóim támogatása lehetővé teszi, hogy összeegyeztessem a külföldi munkát az egyetemi kötelezettségeimmel, ahogy a munkahelyemen is segítőleg állnak a győri tanulmányaimhoz

– hangsúlyozta. Hozzátette, a téli vizsgaidőszakot követően már csak szakdolgozata befejezése marad hátra, amelyet a jelenlegi munkájához kapcsolódó témában ír, a versenyautó-hátsószárny strukturális optimalizálásáról értekezik.

Piller Rudolf ma tehát már Németországban, egy Frankfurt melletti kisvárosban él, de rendszeresen hazajár a családjához és az egyetemre is. „A szakdolgozatírás mellett most a munka a legfontosabb, hiszen a cél ezúttal sem lehet más, mint a világbajnokság konstruktőri és versenyzői bajnoki címének megszerzése” – zárta a széchenyis hallgató, aki a következő éveit az autósportban szeretné eltölteni, és tudásával tartósan hozzájárulni csapata sikereihez.