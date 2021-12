Molnár Laura (11.D) hét évesen kezdett el kosárlabdázni a felvidéki Somorján. A szlovákiai kisvárosban nagy hagyománya van ennek a játéknak, Laura édesanyja is játszotta, egyik nagypapája edző is volt, édesapja pedig atlétikában jeleskedett. A kiemelkedően tehetséges lány a győri kosárlabda akadémiánál is játszott, naponta utaztatták a szülei, de a középiskolát a somorjai Madách Imre magyar tannyelvű gimnáziumban kezdte, ahol a tanuláshoz megfelelő alapokat szerzett. Másfél éve viszont ajánlatot kapott európa egyik legjobb klubjától, a Soproni Darazsak Sportakadémiától.

- Megtisztelőnek éreztem a hívást és mivel a szüleim mindig is támogatták a sportkarrieremet, Sopronba költöztünk. Nagy változás ez az egész család életében, de most már biztosan tudjuk, hogy jól döntöttünk. Megszerettük a várost, én imádok a Darazsaknál, és a legjobb iskolába kerültem. A Líceum azonnal befogadott. Ilyen nagymúltú, patinás gimnázium diákjának lenni önmagában is felemelő, de itt barátokra és jó közösségre is leltem, ráadásul egy igazi sportos iskolára, ahol tolerálják azt is, ha edzésre vagy mérkőzésre kell mennem. Persze én is elkövetek mindent, hogy jó licista legyek - áruta el Laura.

A magas, kedves mosolyú Laura nem titkolja, a költözés idején nem volt könnyű, sem neki, sem a családjának. Az a nyara osztályozóvizsgával és az arra való felkészüléssel telt a két ország eltérő iskolarendszere miatt, de ma már örül a döntésnek. Tisztában van azzal is, hogy a családja hatalmas áldozatot hoz azért, hogy ő kibontakoztathassa a tehetségét. Laura szorgalommal és teljesítménnyel hálálja meg az érte hozott erőfeszítéseket.

- Hálás vagyok a családomnak a támogatásukért. A Darazsaknál fejlődni tudok, profik között vagyok, s ezt nemcsak a játékosokra értem, hanem a szakmai stábra is. A Líceum pedig nagyon jó iskola. Boldog vagyok, hogy e két helyen lehetek. És igen, mindent megteszek azért, hogy a tanulásban és a kosárlabdában is jó legyek, így tudom megköszönni a támogatást - mondja Molnár Laura. Nem a levegőbe beszél: az iskolai eredményei nagyon jók, a kosárpályán pedig olyannyira bizonyítja tehetségét, hogy már nyáron a Sopron Basket csapatával kezdte a felkészülést, sőt, pályára is léphetett a felnőttekkel több mérkőzésen is. És még csak tizenhat éves! Ráadásul játszik az U18-as és az NB I B csapatban is, Szlovákiában pedig a korosztályos válogatott tagja. A tanulás és a sport ki is tölti napjai nagy részét, de ha marad egy kis szabadideje, szüleivel, testvérével és kutyájával szívesen túrázik a soproni erdőben.