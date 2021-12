– Érkeztek már vendégek Ajkáról és Ikrényből is. Már nyitás előtt nagy volt az érdeklődés, a közösségi médiából többtucatnyi visszajelzést kaptunk. Úgy tapasztaljuk, hogy a lelkesedés a pálya iránt kicsit sem csökken. Sőt, ahogy közeledett a karácsony, úgy húztak egyre többen korcsolyát – kezdte Ress Anita. A Porta ügyvezetője hozzátette: december 28-tól 30-ig délelőtt 10 órától este 6-ig várják a sportolni vágyókat; a tervek szerint egyébként január 9-ig üzemelnek. A pannonhalmi korcsolyapályát nem hűtött jég borítja, hanem speciális műanyag felület.

Négy évszakos felület

„Négy évszakos korcsolyapályát kölcsönzünk, így nincs szükség áramra, hideg időre. Akik tudnak korcsolyázni, az első pár bemelegítő kört leszámítva nem számoltak be nagy különbségről. Magam is ezt tapasztaltam korcsolyázás után. Tanulás szempontjából talán kicsit jobb is a négy évszakos felület, hisz aki esik, nem a fagyos jégre huppan. Emellett az első körök alatt, ameddig nem kerül sok síkosító a korcsolyára, nem csúszik annyira, mint a jég” – hallottuk Ress Anitától.

Szolidabb tempó

Hegyi Tamás és kislánya, Lili Nyúlról jöttek. Lilinek ez volt az első korcsolyázása. Azért választották Pannonhalmát, mert abban reménykedtek, hogy itt nincs akkora tömeg, mint a Dunakapu téri pályán. „A győr-belvárosi pályán nagyobb a tempó, sokan gyorsan koriznak. Lilinek itt nyugodtabb körülmények között mutathatom meg az első lépéseket” – mondta az apuka. Sulyok Barbara és lánya, Bécsy Rebeka rég nem koriztak – az édesanya korcsolyája több mint 20 éves –, de karácsony előtt mindenképp szerették volna próbára tenni a pannonhalmi pályát. Korizás után pedig körülnéztek a Pannonkamra idei utolsó vásárában.

Tarifák

A jegy egységesen 900 forintba kerül – ebben a korcsolyakölcsönzés és -élezés is benne van –, a más településről ide látogató iskolai csoportoknak pedig 500 forint a belépő fejenként. A pannonhalmi diákok az osztályukkal ingyen mozoghatnak a pályán. – Az ovisoknak és az iskolásoknak készítettünk kis menüt, ebben fánk és tea van 400 forintért. Mind az édesség, mind a meleg ital nagy népszerűségnek örvend – mondta Zemlényi Csenge, a büfét üzemeltető helyi Németh Borház munkatársa. A tea tényleg gyerekkorunkat idézi a kiskúti jégpályáról. Aki korizni jön Pannonhalmára, ki ne hagyja!