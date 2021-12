Ünnepi közlekedés 33 perce

Így járnak a vonatok és a buszok szilveszterkor, újévkor és január 2-án Győr-Moson-Sopron megyében

Szilveszterkor, újévkor és január 2-án is jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket január 5. helyett 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon, megkönnyítve az utasok sorban állás nélküli bérletvásárlását az új év első napjaiban.

Forrás: MÁV-Volán csoport Forrás: MÁV-Volán csoport

Fotó: Csapó Balázs

Fotó: Csapó Balázs

Érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat.

A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően. December 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként 1-4 kocsival többel közlekednek az InterCity vonatok a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest útvonalon, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza-Záhony, a Budapest–Szolnok–Békéscsaba, a Budapest–Pécs vonalon, továbbá a dél-balatoni vonalon a nagykanizsai és keszthelyi, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti InterCity-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé. Továbbá többlet kocsikkal közlekednek egyes sebesvonatok Budapest és Tapolca között is.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt január 2-án éjfélig vehetik igénybe.

A szilveszterezőknek a vasúttársaság a biztonságos hazajutás érdekében az éjszakai, hajnali vonatok igénybe vételét javasolja a gépkocsik használata helyett. Budapest elővárosi vonalain az alábbiak szerint indulnak a szilveszteri utolsó, illetve az újévi első vonatok:

a Déli pályaudvarról Győrbe 22:25-kor és 3:10-kor, Komáromba 0:25-kor,

Komáromba 0:25-kor, a Nyugati pályaudvarról Piliscsabára 22:45-kor, Esztergomba 0:25-kor, 2:25-kor és 4:01-kor,

a Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 23:40-kor, 0:40-kor és 4:05-kor, ez a vonat Székesfehérvárról 5:09-kor továbbindul Nagykanizsára,

a Déli pályaudvarról Dunaújvárosba 23:50-kor és 4:50-kor,

a Nyugati pályaudvarról Vácra, Szobra 22:53-kor, 1:53-kor, 2:53-kor és 3:53-kor,

a Nyugati pályaudvarról Veresegyháza érintésével Vácra 22 órakor és 4-kor,

a Keleti pályaudvarról Hatvanba 23:50-kor és 5-kor, Gödöllőre 4:35-kor, Egerbe 5-kor,

a Nyugati pályaudvarról Cegléden át Szolnokra 22:43-kor, 1:43-kor, 2:38-kor, és 4:43-kor,

a Keleti pályaudvarról – Újszászon át – Szolnokra 23:55 és 4:10-kor, Nagykátára 0:55-kor,

a Nyugati pályaudvarról Lajosmizsére 23:33-kor és 5:13-kor,

A Keleti pályaudvarról Kunszentmiklós-Tassra 23:20-kor és 4:46-kor.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: az év végi ünnepnapok idején az autóbuszok a megszokottól eltérően közlekednek, szilveszterkor, valamint az újév napján több járat nem közlekedik, illetve az egyes településeken a helyi járatok is az általános közlekedési rendtől eltérően közlekednek. December 31-én jellemzően a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja szerint, 2022. január elsején pedig a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében az utazásukat lehetőség szerint előre tervezzék meg a www.menetrendek.hu oldalon.

A nem, vagy a meghirdetettől eltérően közlekedő helyközi járatok, valamint az általánostól eltérően közlekedő helyi járatok – folyamatosan frissülő – listája ezen az oldalunkon megtalálható >>

A MÁV–Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. A MÁV-START pénztáraiban megválthatók a helyközi övezetes autóbuszbérletek, valamint a helyközi övezetes jegyek is 120 kilométerig, országszerte közel 300 helyszínen. Az állami tulajdonú közlekedési társaságok folyamatosan dolgoznak további értékesítési csatornák bevonásán.

A közlekedési társaságok azt kérik az utasoktól, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Az állomások, megállók területén, illetve a járműveken kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

Meghosszabbodik a decemberi helyközi bérletek érvényességi ideje

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján a decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket a vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók január 5. helyett január 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon. A meghosszabbítás célja, hogy megkönnyítsék az utasok sorban állás nélküli bérletvásárlását az új év első napjaiban. A tapasztalatok szerint a téli szünet utáni iskolakezdésnél hosszabbra nyúlhat a várakozás a jegypénztáraknál, az intézkedés ezen segíthet, az új év első hetében szerda helyett péntekig lehet majd utazni a decemberi havi és második félhavi bérletekkel.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában