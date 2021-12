– Egy éve január 7-én úgy jelentkezett be a Covid-híradóba, hogy boldog, egészséges új esztendőt kíván a győrieknek. Covid-híradó nincs, Covid van. Milyen a helyzet a városban?

– A védőoltás megjelenése jelentősen élhetőbbé tette az életünket, nem szűkült be annyira, mint ahogy a Covid–19-járvány kezdetekor. Annak, hogy a kórházakba jelenleg a Covid által fertőzött betegek nagyobb számmal kerültek be – annak ellenére, hogy a védőoltás létezik –, számos oka van. Általában azok kerülnek be, akik fél éven túl kaptak oltást, vagy csak egyet, vagy egyet sem. Enyhébb tünetek előfordulhatnak, de az oltás megvéd a súlyos betegségtől. Ez alapvetően egy minőségi és mennyiségi mutató. Mivel az akut betegellátásban dolgozom, pontosan tudom, hogy mi a különbség az élet és a halál között. Ha valaki oltott fél éven belül, nem hal bele a fertőzésbe, és egy sokkal szelídebb betegségen esik át.

– Azt is remélte, hogy szigorúbb, de jobb lesz a világ. Az elmúlt egy év tapasztalása alapján ez beigazolódott?

– Azt gondoltam, az emberek toleránsabbak, megértőbbek lesznek. Az első Covid-hullámnál ezt érzékeltem. Most, hogy a sokadik hullám van, azt látom, hogy elvesztette a társadalom a türelmét. Ingerültebbek az emberek, kevésbé toleránsak, bezárkóztak és a maguk vélt vagy valós problémái felértékelődtek.

A győriek nyitottak a párbeszédre

– A polgármesterre is jut ebből az ingerültségből. Vannak, akik rajongásig kedvelik, és vannak, akik odamondanak. Mennyire foglalkozik azzal, hogy megosztó személyiség?

– Nem gondolom, hogy megosztó személyiség lennék. Munkásember vagyok, aki látványos és minőségi dolgokat csinál. Lássuk be, hogy a társadalom számára hasznos dolgok nem mindenki számára előnyösek. Mondok egy példát. Vannak olyan cégek Győrben, amelyek egyeduralkodók voltak, amíg nem én voltam a polgármester. Most megosztottuk a piacot, azt a munkát, amit ők egymaguk végeztek a városban, négy vállalkozó végzi. Ők nyilván haragszanak rám, hogy kinyitottam a kapukat. Nekem a város érdekeit kell néznem, nem az egyes emberek olykor gátlástalanul önző érdekeit. Vannak, akik nem szeretik ezt, de sokkal többen igen. Ha ettől vagyok megosztó, nem bánom. Úgy érzékelem, hogy a győriek nyitottak arra az intenzív párbeszédre, amit velük folytatok.

– Miért mond igent minden megnyilatkozási lehetőségre?

– Vannak politikusok, akik kevésbé vitaképesek egy éles szituációban, ami természetes. Én a szívinfarktus-ellátásban dolgozom és sok újraélesztésben veszek részt, megszoktam a stressz-szituációkat. Sőt, azt kell mondjam, sokkal inkább abban vagyok otthon, mint a nyugalmasabb helyzetekben. Ezenfelül fontos, hogy eljussunk az ellenzéki médiumokhoz is. Nem hihetjük, hogy ezeket nem olvassák vagy nézik az emberek, köztük többen kormánypártiak is. Nem azokhoz kell csupán eljutnunk, akik egyértelműen keresztény-­konzervatív gondolkodásúak, hanem a dilemmázó emberekhez is, akik nem pártpreferenciák alapján szavaznak. Én pedig 1993 óta ugyanazokat a keresztény-konzervatív értékeket képviselem.

Az elővárosi vasutat választottam

– Az idei évre két nagy reménybeli terve volt. Az egyik, hogy megérkezik a zöld lámpa és az a sok milliárd forint, amiből elkezdődhet a kulturális negyed beruházása, a másik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatni fogja Győr közlekedési szerkezetének átépítését, amivel a vasutat a belváros alá tudja vinni a város. Kívülről úgy tűnik, hogy nincs elmozdulás ebben a két nagy projektben.

– Sok elmozdulás van mindkét projektben. A kulturális központ folyamatai szépen haladnak. Megkértem Simon Róbert Balázs képviselő urat, hogy lobbizzon a beruházás mellett, és szerintem sikerrel fog járni. A vasút föld alá vitele viszont feltehetően nem fog menni. Próbáltuk a Budapest–Varsó vasút tervezésébe beleszuszakolni, de a technikai feltételek nem jók. Túl nagy beruházás lenne, több alagutat kellene építeni két kilométer hosszan a városban. Beszűkítik a várost a folyók. Ezt most elengedtem.

– Azt mondta, hogy a nem szó nincs a szótárában…

– Igen. Mondjuk így, hogy inkább átgondoltam. Látható, hogy túlzsúfolt a város közlekedése. Mit lehet csinálni? Azt mondani, hogy „üljetek át kerékpárra”? Nem fognak átülni. Mit lehet tenni? Olyan biztonságos, tiszta és kiszámítható közlekedést kell helyette ajánlani, ami kényelmes, ne kelljen autóba ülni ahhoz, hogy el lehessen jutni A-ból B-be. A külső városrészekből beáramló autóáradatot egyetlen módon lehet csökkenteni: ha kiépítjük az elővárosi vas­utat. Inkább ezt választottam, mert ez társadalmilag hasznosabb. Erre van támogatásunk.

– Január 31-én lesz két éve, hogy letette a polgármesteri esküt, félidőben vagyunk az önkormányzati ciklusban. Hol tart?

– Két év alatt olyan beruházásokat csinálni, amik sutty, kinőnek a semmiből, nem lehet. Nézzük a Spartacus-­csónakházat! Városi tulajdonba került, és a tervezése is jól áll, de ez még egyáltalán nem látszik. Két év a városfejlesztésben szinte semmi. A kulturális városnegyed teljes megépülése is nagyjából 10–15 év.

– Női cipőben már most megközelíthetetlen a színház, annyira romos a tér. Meddig lehet kitolni az időt, amíg nem történik olyan állagromlás, ami aztán alkalmatlanná teszi a működésre?

– Szerintem bele fog férni az időbe.

– Ez nagyon optimista.

– Nem, ez inkább realista. Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy mind a Győri Balett, mind a Győri Nemzeti Színház élére kiváló szakemberek kerültek.

Nem lesz drágább a fűtés és a meleg víz

– Úgy fogjuk elhagyni az évet, hogy két neuralgikus pont van, ami érinti a győrieket. Az egyik a parkolás, a másik a gáz. Az imént találkoztam egy képviselővel, aki mondta: na, én se lennék most polgármester. Milyen most polgármesternek lenni Győrben?

– Szülővárosban polgármesternek lenni mindig óriási megtiszteltetés és gyönyörű feladat. Világéletemben a megoldásokat kerestem, és sok esetben meg is találtam, mert munkapárti ember vagyok. Polgármesterségem harmadik hónapjában beütött a Covid-járvány, ami megrengette az önkormányzat minden szegmensét. Utána rendbe kellett tenni a szemétszállítást, amit még az ellenzék is elismert, hogy már sínen van. Az emberek azt mondják, egy tisztább és nyugodtabb városban élnek. A közlekedés és a parkolás terén még sok a tennivaló, annak ellenére, hogy az elődöm felépített öt jelentős parkolóintézményt. Ma egyhavi parkolóbérlet ára csupán annyi, mint egy gombóc fagyi. Lehet azt mondani, ha ezt felemeljük öt gombóc fagyira, akkor az jelentős emelés, de ez azért ennél sokkal komplexebb kérdés.

– Milyen fagyiáron számol?

– Háromszáz forint ma egyhavi bérlet ára a belvárosban az ott lakóknak. Ha ezt fel­emeljük kétezer forintra, nem gondolom, hogy horribilis összeg lenne egy bérletért, hiszen ugyanannak a parkolóhelynek a bevétele egy évben egymillió forint felett lenne. Felmerül a kérdés, hogy miért kapnak egyesek 1 millió 50 ezer forintos kedvezményt úgy, hogy mások nem. Másoknak ugyanis óránként négyszáz forint ott a parkolás. Egyelőre Simon Róbert Balázs ország-­gyűlési képviselő úr kérésére az elvégzett közvélemény-kutatás alapján fogjuk kidolgozni az új parkolási rendszert.

– A gázszolgáltató néhány hete felmondta a szerződést, ami 25 ezer családot érint a Győr-Szolon keresztül. Január 8-ig nyert egy kis időt a város, de mi lesz a megoldás? Korábban azt mondta, hogy feljelentést tesz. Megtette?

– Nem tettem feljelentést, de úgy tudom, hogy a Győr-Szol Zrt. megtette. A Győr-Szol Zrt. előző vezetése remek szerződést kötött és kiváló áron kötötte le a gázt a következő egy évre. A szállító, aki hat éven át megbízhatóan szállította a gázt, most megkereste a hőszolgáltatónkat, hogy módosítani szeretné a jelenlegi szerződést, és hivatkozott a korábbi, áprilisban lejárt szerződése alapján történt teljesítésének jelentős veszteségeire, mely utóbbi kompenzálását is kérte. Jogászaink azt mondták, hogy ez utóbbira nincs törvényes lehetőség, hiszen az már egy lefutott, lezárt szerződés. Összehívtam mint tulajdonos a közgyűlést, és megszavaztuk az érvényben lévő szerződés változtatását abban a formában, amit a szállító kért, mert végig a megegyezésre törekedtünk. Sőt, azt is felajánlotta a Győr-Szol Zrt. tudtommal, hogy megvásároljuk egy tételben a szükséges gázmennyiséget. Ennek ellenére a szállító, megítélésünk szerint jogtalanul, bejelentette, hogy nem szállít gázt. Most további tárgyalások folynak, keressük a gáz vételének legoptimálisabb megoldását. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatás természetesen folyamatos lesz, és nem lesz drágább a győrieknek annál, amennyit most fizetnek.

Pontosan tudom a helyemet

– Többször hagyták jóvá közgyűlésen, hogy év közben a városi cégek költségvetését kipótolják, mert a működésük veszélybe került. Mennyire stabil a városüzemeltetés?

– Teljesen stabil. Évek óta ez a gyakorlat. Már a költségvetés tervezésénél sokkal több igényt jelentettek be, mint amit most pótolni kell. Lényeges, hogy takarékoskodjunk és a cégeinket is erre bírtuk.

– Van pénze a városnak?

– A városnak lesz pénze, mert jön az új év, ami egyben új adóév is.

– Jövőre népszámlálás lesz, tíz éve 130 ezren laktuk a várost. Szociológusok azt mondják, hogy Győr nappali lakossága 180 ezer. Ez mit jelent a jövőre nézve?

– Fejlesztenünk kell és infrastruktúrában is átgondoltan növekedni. Azt vizsgáljuk, hogy merre bővülhet tovább Győr úgy, hogy élhető város maradjon. Ebben minden olyan fejlesztőre számítunk, aki a város lakóinak érdekeit is hajlandó figyelembe venni.

– A Fidesz megmondó fenegyerekeként tartják számon. Nem koppintottak még a fejére azért, mert nyíltan és kritikusan fogalmaz?

– Nem. Talán mert soha nem ártó szándékkal teszem.

– Régen volt közös poszt miniszterelnök úrral.

– Igen. Miniszterelnök úrral legutóbb tán két hete találkoztam személyesen. Nem csinálunk szelfit minden alkalommal. Mindig nagy hatással van rám, ha tudok vele beszélni.

– Ez érdemi találkozó volt?

– Beszélgettünk. Nyáron is találkoztam vele. Ezek nem hivatalos találkozások voltak, váltottunk pár szót. Miniszterelnök úr fantasztikus munkabírású ember, ezért nagyon tisztelem, és én pontosan tudom a helyemet. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, kiváló stratéga és európai szinten is kiemelkedő politikus. Én pedig Győr orvos-polgármestere vagyok, és ahogy erre megkért, a legjobb tudásom szerint vezetem a várost.

– Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mit kívánt az idei évre. Mit szeretne 2022-re?

– Azért mutatom mindig az ujjaimmal a V betűt, mert azt jelenti, hogy peace and love, vagyis béke és szeretet. Szerintem ma az egészség mellett erre van a legnagyobb szükségük az embereknek.