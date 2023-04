"Bőny Község Önkormányzata is csatlakozott az Aktív Magyarország „Tavaszi nagytakarítás” kampányához. Az önkormányzat több helyi civil szervezettel, az iskolával, óvodával, helyi vállalkozóval, és lelkes önkéntesekkel fogott össze. Időt, energiát nem sajnálva, a természet szeretetét szem előtt tartva összesen 25 köbméter szemetet gyűjtöttek össze április 1-jén néhány óra leforgása alatt. Az idősek példamutató munkája a fiatalokra, gyerekekre hatott ösztönzőleg, a kisebb gyerekek kitartása pedig a felnőttekre. Nagyon jó volt látni és részesévé válni egy ilyen összefogásnak, emellett szomorú volt megtapasztalni, hogy milyen sok szemét van körülöttünk. A résztvevők a település központi helyei mellett, a külterületeken (pl: Báró-tag, Bakony-ér part, Bőny-Szőlőhegy összekötő út, stb.) is összeszedték a szemetet. Szőlőhegyben igazán nagy fába vágták a fejszéjüket: egy illegális szemétlerakó helyet számoltak fel. Köszönjük szépen mindenkinek az aktív részvételt. Tegyünk együtt a természetért!"

- számolt be az eredményes és közösséget építő akcióról a szervező.