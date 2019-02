Oscar-díj 2019: Javier Bardem és Samuel L. Jackson is ad át díjat a gálán

Mások mellett Javier Bardem és Samuel L. Jackson is díjat ad át az idei, 91. Oscar-díjátadó gálán.



Az ünnepség résztvevőinek múlt heti listáját hétfőn egészítették ki a szervezők.



A díjátadók között lesz Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa és Sarah Paulson is - közölte a szervezők képviseletében Donna Gigliotti producer és Glenn Weiss társproducer, rendező.



A már korábban bejelentett díjátadók Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Allison Janney, Brie Larson, Jennifer Lopez, Frances McDormand, Gary Oldman, Amy Poehler, Sam Rockwell, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson és Constance Wu.



A 91. Oscar-díjátadót február 24-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban. Az ABC televízió több mint 225 országban és régióban fogja sugározni világszerte.



A szervezők többek között elmondták: idén mindenkinek csupán 90 másodperce lesz a neve elhangzásától kezdve arra, hogy átvegye és megköszönje az elismerést, így a tervek szerint csak 3 órás lesz a műsor. Idén abban is változik a díjátadó, hogy bizonyos díjakat reklámszünetben adnak át, valamint abban is, hogy harminc év után először nem lesz műsorvezetője az eseménynek.