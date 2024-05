Motherson Mosonmagyaróvár–NEKA 42–23 (21–11)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB I-es női mérkőzés, 900 néző. V.: Bátori, Szécsi.

MKC: Szemerey – Udvardi 1, Lancz 3, Pásztor 3, IVANCOK 6, Tóth E. 2, STRANIGG 5/1. Cs.: HADFI, Horváth Sz. (kapusok), VARGA E. 4/1, Albek 2, Sztankovics 3, Bardi 2, FARAGÓ LUCA 4, SCHATZL 5, Tóth G. 2. Edző: Gyurka János.

NEKA: Zaj – Molnár D., Lapos 2, Győri, Bató 1/1, Faragó Lea 2/1, WALD 5. Cs.: Csapó (kapus), Fazekas, Berei 1, Katona 1, Matucza, KECELI-MÉSZÁROS 5, ALAXAI 5, Munteanu-Korodi, Kriston 1. Edző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2. Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

A szezonban harmadszor találkozott egymással a Motherson Mosonmagyaróvár és a NEKA, hiszen a kupában is összecsapott a két együttes. A kupameccset (37–29) és az őszi bajnokit is az MKC nyerte (36–25). Most is Gyurka János együttese kezdett jobban, és öt perc után 5–1-re vezetett. A mosonmagyaróvári védekezéssel nem tudtak mit kezdeni a balatonbogláriak, így folyamatosan nőtt a hazai előny. A félidőben tízzel, 21–11-re vezetett az MKC. A második félidőben is az óváriak akarata érvényesült, akik sima mérkőzéssel növelték négymeccsesre a győzelmi sorozatukat. Minden hazai mezőnyjátékos betalált a NEKA kapujába, a csapat pedig a Dunaújváros, az Alba Fehérvár és a Békéscsaba után a bogláriak ellen is negyven gól fölé jutott.