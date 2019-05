Nosztalgikus hangulattal indítja a nyári szezont a Wellhello

A Barátom Diaz és Fluor számára is egy nagyon fontos dal, melyre mindketten mérföldkőként tekintenek.A Székesfehérváron forgatott videó találóan fűzi egymásra a múlt és a jelen bajtársi kapcsolatait egy cinkos kikacsintással arra is, hogy képzelik a srácok az életet 40 év múlva. Az elnökök számára ez a barátság az egyik legalapvetőbb szövetség, ami egymáshoz fűzi őket, ezek az érzelmek is inspirálták a legújabb szerzeményt.

A szerelmem ez a dal. A Rakpart után a második legfontosabb. Bármilyen sorsa is lesz, örülök, hogy megírtuk és örülök annak is, hogy ilyen nagy szívvel és lelkesedéssel csináltuk meg. Amikor felvettük a stúdióban a végleges verziót, nagyon kellett koncentrálnom, hogy éneklés közben ne érzékenyüljek el, de ahogy végeztünk, rám szakadtak az érzelmek. Sokat jelent nekem, hogy Tomi ilyen szöveget írt a dalhoz, hiszen számomra is meghatározó kapocs az életemben a barátságunk."

Az új klipben régi barátok is felbukkannak, ugyanazok, akik anno egy 2005-ös klipemben, éppen ugyanazon a helyszínen tették. A barátság kezdete óta lepörgött egy laza 18 év, de mi megígértük egymásnak, hogy akármi is történjen, folytatjuk a bandázást. A régi spanok mellé persze jöttek újak, többek között ugye Diaz.

Volt, hogy szünetet kellett tartanom a szövegírásban, mert elsírtam magam, és nem tudtam tovább írni. Valóban engem is meghatott a téma, hiszen az elmúlt pár évben a legérzelmesebb dalunk a Barátom.

Nagyon fontosak az életemben az olyan emberek, akikkel hosszú éve kitartunk egymás mellett, és most már Diaz is ilyen nekem. Amióta létezik a Wellhello, voltak pillanatok, amikor egymásra néztünk a színpadon, és leesett, hogy a végén mindig csak ketten vagyunk ebben az egészben, akik számíthatnak egymásra."

– idézte fel Fluor a üzenetét adó témát.A srácok az új dal mellett további számokon is dolgoznak, ezek mellett pedig már nagy erőkkel készülnek a június 14-i Budapest Parkbéli fellépésükre, Az elvarázsolt koncertre, ahol az illúzió és a mágia világába repítik a közönséget, egy rendkívül látványos show-val körítve.