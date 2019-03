Megszületett a 10. gyermeke a 36 éves szegedi kenuvilágbajnoknak

Családi fotó a kilencedik gyermek érkezésekor

Kép forrása: borsonline.hu/Karnok Csaba

A háromszoros kenuvilágbajnok, Joób Márton felesége 2019 februárjában adott életet tizedik gyermeküknek.- Mindketten nagyon pozitív családi mintát hoztunk otthonról: mi hatan vagyunk testvérek, feleségemék hárman. Nekem olyan élmény volt gyerekként nagycsaládban felnőni, hogy fiatal felnőtt koromra eldöntöttem, én is ezt szeretném a gyerekeimnek - mesélte a femina.hu -nak Joób Márton.Az egykori kenuvilágbajnok azt is elárulta, bár a tizedik gyermekük születésével nagyon komoly mérföldkőhöz érkeztek, valahogy még nem érzik azt, hogy elég lenne. Ugyanakkor, ha nem születne több gyerekünk, akkor is áldottnak és hálásnak éreznék magukat.