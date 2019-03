Magyar színészek is szerepelnek Keira Knightley új filmjében

Keira Knightley és Do­minic West oldalán szerepel több magyar színész a részben ha­zánkban forgatott, nagyszabású brit történelmi filmben, a Co­lette-benA magyar mozikban március 21-től szinkronizált és feliratos változatban egyaránt megtekinthető filmben többek között Johnny K. Palmer, Haumann Máté, Árpa Attila és Egres Katinka is feltűnik.Palmernek, aki írt dalokat többek között Bereczki Zolinak, Gáspár Lacinak és Wolf Katinak is, nagyobb szerep is jutott, az énekes-dalszerző-színész Keira Knightley-val és Dominic Westtel is feltűnik több közös jelenetben.