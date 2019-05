Így ereszti ki a fáradt gőzt A mi kis falunk Tecája

Szívesen tölti az idejét belföldi tájak felfedezésével Bata Éva, aki az utazás szerelmese. A színésznő amikor csak teheti, utazásra adja a fejét. „Nagyon szeretek utazni, de sajnos a színházi évad alatt erre nem sok lehetőségem van. Már annak is örülök, ha két egymást követő napom adódik a pihenésre" – mesélte az RTL Klubon látható Kalandozóban a színésznő, aki Törökszentmiklóst tartja a második otthonának.„Legutóbb húsvétkor jártam ott, meglátogattam a nagyanyámat. Szeretem azt a környéket, nagyon sok emlék köt ide. Mikor kicsik voltunk az unokahúgommal és a nővéremmel gyakorlatilag leköltöztünk és ott töltöttük a nyarakat" – árulta el a színésznő, aki mostanság inkább a Balatonnál tölti a szabadságát.„Mostanában az erdős-hegyes vidékek is vonzanak, de alapvetően Balaton-őrült vagyok. Vízközeli ember vagyok. Az egyik legjobb barátoméknak van egy családi nyaralójuk Szántódon. Oda minden nyáron lemegyünk és ott minden nyáron történik valami olyan, ami kitart egész évben és felemlegetjük. Legutóbb nagyon sok minden történt, de erről nem is szeretnék beszélni" – mondta sejtelmesen mosolyogva a színésznő.