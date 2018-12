Segítség emléktornával

Sztárok a 2013-as gáláról. Balról: Horváth Ferenc, Szanyó Károly, Kovács Zoltán, Vayer Gábor és Illés Béla.

Az idei jubileumi rendezvényen – amely több újdonsággal is várja a nézőket – ezúttal sem szednek belépőt, ám a szervezők a bejáratnál a hagyományoknak megfelelően egy inkubátort helyeznek el, s oda dobhatja be mindenki azt az adományt, melyet az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány javára ajánl fel.Tavaly a gála tiszta bevétele meghaladta a 600 ezer forintot, ebből csak a gálára kilátogató nézők a helyszínen kihelyezett inkubátorba majdnem 400 ezer forintot adományoztak. Mindez legalább négy koraszülött gyógyítását segítette.„A nagy rohanásban jóleshet kicsit megállni, emlékezni és jótékonykodni, de szeretnénk újdonságokkal még érdekesebbé is tenni a tornát" – fogalmazott a torna szervezője, Peczár László.Ami a programot illeti, idén már három blokkban rendeznek majd mérkőzéseket, s a kilátogató nézők több, korábbi kiváló labdarúgóval is találkozhatnak.Délelőtt 11 órától a küzdőtér egyik térfelén FootDarts játékot, a másikon gyermekfocitornát rendeznek. Egy órától négy csapat – Miki Barátai, Open- house, Győri Közélet, Parlament – küzd majd meg körmérkőzéses rendszerben egymással. Betétprogramként a Szigetköz Hangja közönségdíjasa, Kerekes Enikő előadásában felcsendül majd a Nélküled című nagy sikerű dal és egy gálamérkőzésen a Dunaszerdahelyi AC, valamint az ETO szurkolói mérik össze az erejüket.Délután négy órától öt profi csapat – ETO Old Stars, Vasas, Videoton, Dunaszerdahely, Honvéd – játszik egymás ellen, szintén körmérkőzéses rendszerben. Az már biztos, hogy idén új győztest avatnak, hiszen a tavalyi első Lázár Lovaspark most nem vesz részt a tornán.