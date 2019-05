Női kézilabda - Simona Szarkova érzései - interjú a mosonmagyaróvári kézilabdázóval

Simona Szarkova

- Én maximalista vagyok, de nem csak ezért mondom, hogy a következő idényben sokkal jobb teljesítményt fogok nyújtani - mondta Szarkova. - A nagyon leszabályozott norvég csapatom után, kellett egy kis idő ahhoz, hogy magamra találjak. A Storhamar gárdájában szinte kizárólag a begyakorolt taktikai elemeket használhattuk. Nagyon örültem annak tehát, hogy itt az MKC-nál több kezdeményezést várnak tőlem és sokkal szabadabban kézilabdázhatok. A csapatot, a társakat és az edzőink elképzeléseit azonban itt is meg kellett ismerni és el kellett fogadni. Ehhez pedig szükséges volt egy kis idő és néhány mérkőzés is a magyar bajnokságban. Nekem voltak jobb meccseim az idényben, de még nem tudtam megmutatni azt, amire igazán képes vagyok.- Egyértelműen a magyar a legszínvonalasabb pontvadászat a világon és ezt igazolja az Audi ETO Bajnokok Ligája, valamint a Siófok EHF-kupa sikere is. Itt minden találkozón a legtöbbet kell kihoznunk magunkból, miközben az általam szintén ismert norvég bajnokságban csak három – négy számottevő gárda van. Ezért is tartom nagy eredménynek a mi csapatunk menetelését a tavaszi szezonban, amikor tizenkét pontot szereztünk. Különösen hazai pályán voltunk erősek és szeretnék is köszönetet mondani ezért a szurkolóinknak, akik mindig fantasztikus atmoszférát teremtettek az UFM Arénában. Nagyon örülök tehát annak, hogy ide szerződtem, mert a számomra ez a liga egy igazi fejlődési lehetőséget biztosít.- Mária egy remek felépítésű, nagyon gyors, erős balszélső, akivel én már több éve játszom együtt a válogatottban. Ő most a nagy hagyományokkal rendelkező, rendszeres BL induló, horvát bajnok Podravka Koprivnica gárdájából érkezik hozzánk, tehát komoly nemzetközi tapasztalata is van. Kimondottan nyerő típusú kézilabdázó, tehát olyan, aki akár hatvan percig is képes megállás nélkül küzdeni a győzelemért. Biztos vagyok abban, hogy sokat tud majd segíteni nekünk és pótolni tudja Bízik Rékát, akinek sok sikert kívánok az új csapatában. Mi hárman pedig fogunk még együtt játszani a válogatottban, ahol egy nagy feladatra, a svédek elleni világbajnoki selejtezőre készülünk.- Az még messze van, az ügyvédi munka még várhat, mert én most kizárólag a kézilabdára akarok koncentrálni. Nagyon jól érzem magam Mosonmagyaróváron, ami közel van az otthonomhoz és a többi szlovákiai magyar városhoz. A szüleim is el tudnak jönni minden hazai bajnoki találkozónkra és ez is erőt ad nekem. A bajnokság utolsó mérkőzései alapján pedig azt gondolom, hogy jövőre akár a mezőny első felében is végezhetünk. Ez a fél év jó volt, ezért erre kell építkeznünk és akkor egy sikeres, eredményes bajnokság elé nézünk. Ehhez nagyon fontos lesz a nyári felkészülés, az új játékosok beépítése és olyan gyakorló találkozók, amelyeken csapattá formálódunk.