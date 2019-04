Női kézi NB I - FTC - Audi ETO 29-33 - Bajnok a győri csapat!

13:00 Grimsbö, Görbicz, Oftedal, Amorim, Groot, Brattset és Knedlikova a győri kezdőcsapat. Fehérben az ETO. 1. perc Knedlikova lövését védi Bíró. 2. perc Rossz a passz, támadhat a Fradi. Aztán Brattset csen labdát, Groot pedig gyorsan gólt szerez. 0-1. 3. perc Ismét hiba csúszik a hazai támadásba, ezúttal Groot cunderezi be a labdát a kapuba. 0-2. 4. perc Előbb Faluvégi, aztán labdavesztés után Schatzl ziccerét védi Grimsbö. 5. perc Amorim lő nagy gólt. 0-3. 6. perc Megint labdát szerez az ETO, ezúttal Brattset fejezi be góllal a gyors akciót. 0-4. Időkérés a ferencvárosi oldalon. Kovacsics labdája nem jó, de ezúttal Brattset lövése sem. Fél perccel később Knedlikova már nem kegyelmez, afelső lécről pattan a labda kapuba. 0-5. 7. perc Görbicz lövését védi Bíró. Pásztor Noémi lövi az első hazai gólt. 1-5. 8. perc Háfrát küldik ki két percre. Knedlikova szerez gólt a szélről. 1-6. 9. perc Kapus nélkül támadásban a Fradi. Belemenést fújnak Knedlikova ellen. 10. perc Letelik a kiállítás, ekkor védi Grimsbö a beálló próbálkozását. A még üres kapuba nem talál be a másik térfélről Amorim. 11. perc Későn engedi el Klivinyi kezét Brattset, sárga lap és büntető. Kapufára dobják elsőre, de meg kell ismételni. Klujber belövi. 2-6. 12. perc Keményen védekezik a Ferencváros, a támadás végén Schatzl szerez gólt. 3-6. 13. perc Brattset eredményes. 3-7. Háfra lövése a hálóban. 4-7. Oftedalnál belemenést látnak a bírók. 14. perc Pena góljával zárkózik két gólra az FTC. 5-7. Nem sokáig, mert Amorim révén újra hárommal megy az ETO. 5-8. 15. perc Pintea harcol ki hetest. Groot belövi. 5-9. 16. perc Klivinyi talál utat magának. 6-9. Amorimtól jön a válasz. 6-10. 17. perc Schatzl góljára most Bódi felel. 7-11. Klivinyi eredményes ismét. 8-11. 18. perc Pintea szerez gólt a bejátszás után. 8-12. 19. perc Klujber lövését védi Grimsbö, Groot meg szép gólt szerez. 8-13. 20. perc Schatzl kapufájára Groot felel kapufával. 21. perc Grimsbö véd ismét. Bíró is véd egy nagyot, Görbicz lövését hárította. 22. perc Klujber szerez gólt büntetőből. 9-13. Bódi eredményes a túloldalon. 9-14. 23. perc Klivinyi talál be ismét. 10-14. Hansen lövését fogja Bíró. 24. perc Grimsbö lábbal védi Klujber próbálkozását. 25. perc Danyi Gábor kér időt. Görbicz továbbra sem tud gólt lőni Bírónak ma. 26. perc Háfra lövését üti le Grimsbö. 27. perc Kimarad Oftedal helyzete, a labda azonban marad az ETO-nál. Pintea harcol ki hetest, ketten csimpaszkodtak rá. Görbicz jön a heteshez, ezt is fogja Bíró. 28. perc Amorimot lökik lövést közben, valamiért nem szól a síp... 29. perc Háfra passza rossz. Oftedal elképesztő cselek után dob gólt. 10-15. 30. perc Kovacsicsot találja meg üresen a labda. 11-15. Görbicz lövését üti ki Bíró. Kovacsics betalál. 12-15. Hansen lövését kézzel-lábbal védi Bíró. Vége a félidőnek. 31. perc Kovacsicsé az első gól a második félidőben. 13-15. Amorimé a válasz. 13-16. 32. perc Faluvégi emeli át Grimsböt. 14-16. Groot lövését védi Bíró. 33. perc Kristiansen a lerohanás végén. 14-17. Pena lovése a sáncról a kapufára megy. Amorim erdményes. 14-18. 34. perc Mészáros góljára Brattset felel gyorsan. 15-19. Pena lövése mellé megy. 35. perc Oftedal második gólját szerzi. 15-20. Időt kér Elek Gábor. Belülvédekezésért kap hetest a Fradi. Kiss Éva jön, meg is fogja Klujber büntetőjét. 36. perc Knedlikova ejti át a kapust. 15-21. Klujber szépít. 16-21. Gyors középkezdés után Brattset kerül helyzetbe, Klivinyi rántja le: két perc. 37. perc Gyors labdajáratás az ETO-nál, szép Brattset-góllal a végén. 16-22. 38. perc Faluvégi a szélről a kapufát találja el. Belemenés Knedlikovánál. 39. perc Márton eredményes. 17-22. 40. perc Bíró védi Oftedal ziccerét. A következő gyors győri akció végén Oftedal már belövi a ziccert. 17-23. 41. perc Kovacsics talál a hálóba. Knedlikova felel rá góllal. 18-24. 42. perc Klivinyi lövése pontatlan. Lépéshiba az ETO-nál. 43. perc Faluvégi ejti ki a labdát. Oftedal löki a levegőben Mészáros, nagyot esik a győri játékos. Faluvégi eredményes jobb szélről. 19-24. 44. perc Hansen is hibázik támadásban. Amorim kap két perces büntetést, Kovacsics lövi be a hetest Kiss Évának. 20-24. 45. perc Fodor lövését védi Bíró. Klujber gólt lő. 21-24. 46. perc Hansen lövése fölé megy. Klujber töri át a védelmet. 22-24. Danyi Gábor kér időt. 47. perc Kiegészül az ETO, azonban a kapu üres marad. Hansen lő gólt. 22-25. Márton Gréta szerez gólt. 23-25. 48. perc Oftedal nagy gólt lő. 23-26. Bódit kiküldik két percre, ismét Kovacsics dobhat hetest. Kiss megfogja. 49. perc Pintea szedi össze a kipattanót. 23-27. Klujber válaszol rá. 24-27. Hansen szerez gólt. 24-28. 50. perc Klujber révén zárkózik három gólra az FTC. 25-28. Hansen dob hatalmas gólt átlövésből. 25-29. 51. perc Amorim áll ki két percre. A labda viszont az ETO-é. Megint kapus nélkül támad a győri csapat. 52. perc Kovacsics dob gólt az üres győri kapuba. 26-29. Pintea fordul be. 26-30. 53. perc Megint Márton eredményes a szélről. 27-30. Szikora védi Groot lövését. 54. perc Pena mellé lő, Hansen a túloldalon fölé. 55. perc Büntetőt dobhat az FTC. Kiss megfogja Pena lövését. Pintea kap labdát, és fordul be vele. 27-31. 56. perc Faluvégi góljával fodulunk rá az utolsó öt percre. 28-31. 57. perc Amorim bejátszását Pintea váltja gólra. 28-32. Klujber harcol ki ismét hetest. 58. perc Klujber jön a büntetőhöz, kapu fölé megy a pattintása. Hansen lövése megy mellé. 59. perc Klikovac bedobja, de egy méterrel belül állva. 60. perc "Szép volt csajok" - zúg a csarnok. Klikovac betalál. 29-32. Pintea fordul be ismét. 29-33. Vége a meccsnek, bajnok az Audi ETO.

Szombaton 13 órakor az FTC otthonában lép pályára az Audi ETO. A sors úgy hozta - mivel a Fradi szerdán kikapott hazai pályán a Siófoktól -, hogy már az egy ponttal is hivatalosan bajnok lenne a győri gárda. A döntetlenről azonban hallani sem akarnak Győrben, a BL-ben elért két meccs után - mindkettőn 32-32-es végeredmény született - meg főleg nem.



A csapat kapitánya, Görbicz Anita is úgy készül, hogy győznek a Népligetben, s ezzel matematikailag is biztossá válik a címvédés.



„Nem is lehet más a célunk, mint a két pont megszerzése, ennyivel tartozunk magunknak és a szurkolóknak is" – kezdte a játékos, aki nem tudja, mi lehet az oka, hogy az elmúlt években – elsősorban az FTC pályaválasztása mellett – igencsak megszenvednek a fővárosi zöld-fehérekkel.



Görbicz Anita reméli, lesz okuk örömre a Fradi otthonában. Fotó: MTI

„Valóban a vártnál szorosabbak a meccsek, de azért amikor igazán fontos, általában tudunk nyerni. A két BL-ben elért döntetlen után a Magyar Kupában is összességében sima lett, pedig ott is volt egy rövidzárlatunk. Most viszont szeretnénk végig kézben tartani a mérkőzést, s a kupa után a bajnoki elsőséget is behúzni" – folytatta a balszélső, aki az elmúlt időszakban nincs kimondottan csúcsformában.

„Magam is érzem, hogy nem úgy megy a játék, ahogyan azt szeretném. Nem tudom, mi az oka, mert rengeteget dolgozom azon, hogy javuljak, sokat is agyalok a megoldáson. Lehet, hogy éppen ez a probléma, kicsit el kellene engedni a dolgot, nem ennyire görcsölni, ráfeszülni. Pedig vannak olyan pillanatok, amikor azt hiszem, már újra egyenesbe kerülök. A bemelegítéskor, a meccs első szakaszában sokszor minden rendben, aztán jön egy rosszabb lövés, megoldás, s kezdődik elölről minden. Lehet, az is a baj, hogy kevesebb lehetőségem van a szélről, így egy-egy hibán többet tudok gondolkodni. Igyekszem ezen úrrá lenni, s ismét jó játékkal segíteni a csapatot. Akár már most szombaton vagy éppen a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Utóbbi persze még odébb van, egyelőre csak a Fradira koncentrálunk" – mondta végezetül Görbicz Anita.

A csapat ezzel a győzelmével utolérte a bajnoki örökrangsorban a 15-szörös aranyérmes Vasast.A győri lányok 2005 óta csak két alkalommal (2007-ben és 2015-ben) nem nyertek aranyérmet az NB I-ben, és továbbra is őrzik tavaly január 26. óta tartó veretlenségüket a tétmérkőzéseken.