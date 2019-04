Női kézi NB I - 15 évesen debütált a Mosonmagyaróvár kapusa a felnőtt csapatban

- Kedden szóltak nekem, hogy Herczeg Lili megbetegedett és ezért úgy észüljek, hogy a keretben leszek – kezdte az élete első riportját, a most debütáló kapus. - Természetesen izgultam is egész ten, de szerencsére ez nálam inkább a mérkőzések előtt jelentkezik, a pályán pedig már nem. Az MTK csapatában már védtem a felnőtt csapat kapuját az Érd és pont a DVSC elleni edzőmérkőzéseken, valamint a Magyar Kupa sorozatban, a Kisvárda ellen is a kapuban álltam olyan tíz percig. Mégis ezt a pénteki találkozót tartom az igazi bemutatkozásomnak a felnőtt mezőnyben és nagyon örülö annak, hogy ez megtörténhetett velem.- Az biztos, hogy a mérkőzés tempója még szokatlan volt nekem. Olyan sebességgel mozogtak a játékosok és érkeztek a lövések, hogy a kapuból szinte alig tudtam lekövetni a támadásokat. Szabó Panna lövésénél azonban emlékeztem a mérkőzés előtti tanácsokra és így tudtam, hogy hová fogja dobni a labdát. Ezért sikerült hárítanom és fantasztikus érzés volt hallani, ahogyan megtapsoltak utána a néző . A kispadnál pedig megöleltek, bátorítottak a felnőtt játékosok, ami szintén nagy segítség volt nekem. A számomra örö élmény marad tehát ez a találkozó, már attól a perctől, amikor a hangosbemondó beszólított a pályára.- Budapesten születtem és a családunk, a fővároshoz özeli Törökbálinton lakik. Diósdon kezdtem el ézilabdázni és onnan első ént az Újbuda, majd az Érd és az MTK csapataiba kerültem. Mindegyik átigazolásom előrelépés volt, mert egyre több játé lehetőséget biztosított. Most a nyáron is ezért jöttem Mosonmagyaróvárra, hiszen itt a serdülő mellett, az ifiben és az NB II-ben is vannak mérkőzéseim. Első gimnazista vagyok, de magántanuló ént végzem az iskolát, így az MKC felnőtt csapatának edzésein is ott vagyok. A tvégén három bajnoki találkozón is pályára léphettem, de étszer szinte mindegyiken tudok védeni. Ráadásul itt Mosonmagyaróváron nagyon pörgősek, kemények az edzések, úgy érzem, hogy sokat is fejlődtem.- A szüleim tudjá , hogy én válogatott ézilabdázó szeretné lenni, s ezért sokat kell dolgozni. Szorgalmas vagyok és hiszek is abban, hogy a kemény munka meg is fogja majd hozni az eredményét. Az édesapám is ézilabda kapus volt és ezért vele még szakmázni is szoktunk, sőt még egy ülön jelrendszerünk is van. Most is itt voltak a szüleim és nyolc éves ö ém is a DVSC elleni mérkőzésen és nagyon boldogok voltak. Én a ézilabda előtt sok mindent kipróbáltam, úsztam, lovagoltam és még mazsorettes is voltam, de pont a szüleim javasoltá , hogy inkább a ézilabdával próbálkozzak. Mosonmagyaróváron együtt lakom Domokos Dalmával, Márczy Teklával és Herczeg Lilivel és nagyon jól is érzem magam velü . Szépen elosztjuk a házi munkákat és így a tanulásra is jut időm, tehát azért szerencsére azzal is szépen haladok.Forrás: MKC