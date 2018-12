Női kézi - Nemzetközi klasszis igazolt Mosonmagyaróvárra

Az MKC ét szlová válogatott kiválósága, Bízik Réka (balra) és Lucia Gubikova (jobbra) özött az immáron szintén mosonmagyaróvári Simona Szarkova.

Javában tart a női ézilabda Európa-bajnokság, amelynek árnyé ában viszont a hazai csapatok észülnek a bajnokság folytatására. Az EuFire Mosonmagyaróvári KC csapata az edzések mellett a pályán ívül is aktív,hiszen a Kisvárdáról érkezett jobbszélső, Katona Flóra után az átlövő poszton is erősített. Nem is akárkivel, hiszen nyugodtan kijelenthető, a 26 éves, 174 cm magas Simona Szarkova személyében nemzetközi klasszis került az MKC-hoz.A balátlövő a szlová válogatott erőssége, s a Duslo Sala, valamint a Banik Most után, legutóbb a norvég Storhamer gárdájában szerepelt. Abban az együttesben, amely az EHF-kupában, kiütve a Byasen és az Érd csapatát, bejutott az csoportkörbe, s amelyben többek özött ét világklasszis, Heidi Lö és Betina Riegelhuth is a csapattársa volt. Szarkova már az új csapatával észül, hivatalos bemutatása a klub szerdai sajtótájékoztatójánlesz, a szurkoló pedig a ai MKC-Kispest jótékonysági mérkőzésen láthatjá majd először a mosonmagyaróvári UFM Arénában.