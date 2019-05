Megyei foci - Csornai győzelem, 15 gól Győrújfalun - Bajnok a Vitnyéd, videó az ünneplésről + nyilatkozatok

SC Sopron–Nyúl 3-1SFAC–Gyirmót II 1-7Kapuvár–Győrszentiván 2-1Gönyű–Lipót 0-6Pannonhalma–Jánossomorja 2-2Bácsa–Beled 1-0Öttevény–Fertőszentmiklós 12-0Lébény–Csorna 0-1(2–1)Sopron, 550 néző. V.: Horváth M.SC Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen, Krizsonits, Gáncs, Holzmann, Tóth A., Galambos, Kocsis Á. (Zselinszky), Purt (Gere R.), Varga K. (Honyák). Edző: Ágoston Zsolt.Nyúl: Kiss A. (Szebényi) – Nyakas, Töltősi, Mió, Herceg (Kiss M.), Bagó, Varga P., Orbán, Ködmön Z., Gere, Ködmön Sz. (Varga Zs.). Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Varga K., Holzmann, Gere R., ill. Gere Z.A 2. percben Varga K. lépett ki a védők gyűrűjéből, majd higgadtan a kapu bal alsó sarkába lőtt. 1–0. A középkezdést követően Holzmann távoli bombalövése kötött ki a nyúli kapuban. 2–0. A jó kezdés után visszaesett a soproniak játéka, s egy gyors nyúli kontra végén Gere szépített. 2–1. A gól felhozta a vendégeket, de Tóth O. bravúrosan védett. A második félidőben Honyák pályára lépésével felgyorsult a hazaiak játéka. A 78. percben Galambos adott „forintos" labdát a házi gólkirálynak, akinek bombalövése kipattant a nyúli kapusról, majd Gere a tehetetlen kapus mellett a hálóba lőtt. 3–1.A soproni csapat szépen búcsúzott hálás és nagyszámú szurkolótáborától.Jók: Tóth O., Galambos, Honyák, Holzmann, ill. Szebényi, Gere Z., Varga P.Ágoston Zsolt: – Tizenöt percig úgy játszottunk, ahogy kellett, utána sajnos „elmentünk szabadságra".Mondovics Dávid: – Az első negyedórában „bent maradtunk" az öltözőben. A második félidőben mindent megtettünk az egyenlítésért, de kinyíltunk és a végén a hazaiak bebiztosították a győzelmüket.(0–3)Sopron, Anger-réti pálya, 50 néző. V.: Szántó M.SFAC: Bodorkos – Szabó N., Kecskés, Horváth Á., Horváth T., Buru, Németh L., Saif, Gürtet, Benczúr (Farkas B.), Dukai. Játékos-edző: Németh Lóránt.Gyirmót II: Tóth L. (Kiss G.) – Szegi, Felde (Nagy B.), Kovács Á., Horváth R., Németh G., Orbán I., Gelencsér Gy., Horváth D., Éri, Mayer (Tóth E.). Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Dukai, ill. Éri (3), Szegi, Horváth D., Gelencsér Gy., Mayer.Kiállítva: Gürtet.A betegeskedő Tóth Norbert helyett Nagy László irányította a vendégcsapatot. Nagyszerű játékvezetés mellett a hazaiak időnkénti gyors kontrái új színt hoztak eddigi bátortalan csatárjátékukba.Jók: Bodorkos, Horváth Á., Kecskés, Dukai, ill. Éri, Szegi, Horváth D., Gelencsér Gy., Mayer.Németh Lóránt: – A múlt heti teljesítmény után a mostani lelkesebb, okosabb játékunkkal a jóval esélyesebb ellenfelünkkel szemben nem vallottunk szégyent.Nagy László: – Nehezen tudtuk feltörni a SFAC fegyelmezetten záró védelmét, de az első gól után már nagyobb hatékonysággal sikerült kihasználni a helyzeteket.(0–0)Kapuvár, 350 néző. V.: Szikra.Kapuvár: Horváth P. – Bognár L., Böcskör Gy., Matetics, Győrvári (Simon), Gál, Árki (Véghelyi), Csigó, Kolozsvári, Fekete, Horváth K. (Tar). Edző: Balog Zoltán.Győrszentiván: Szabó K. – Kapuváry, Litresits, Mideczki, Stefanits, Takács P., Kertész (Steczina), Bieder, Halász (Szabó P.), Lenhardt, Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Árki (2), ill. Lenhardt.Kiállítva: Litresits.A kapuvári csapat nagyon nehéz győzelmet aratott.Jók: Kolozsvári, Horváth P., Csigó, Árki, Fekete, Matetics, ill. mindenki.Balog Zoltán: – Örülök, hogy az utolsó hazai meccset győzelemmel tudtuk zárni.Zsédely Attila: – Tíz és fél év után eljött a búcsú ideje, mindenkinek köszönöm a segítséget, további sikereket kívánok a csapatnak.(1–0)Győr, 100 néző. V.: Bálintfi.Bácsa: Ács – Katona M., Kun, Simigla, Kulcsár (Kiss), Bárdosi (Mendel), Veller, Katona V. (Szabó B.), Posta, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Beled: Vass – Köntés (Antal), Varga D., Bödecs, Molnár Z., Torma, Németh G., Illés, Kovács M. (Pákay), Varga G., Kiss K. Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Veller.A gyors gólt szerző hazaiak ha nehezen is, de megérdemelten gyűjtötték be a rendkívül fontos három pontot.Jók: Katona M., Kun, Sipos, Posta, ill. mindenki.Korsós György: – Minimalista futballt produkálva a maximumot hoztuk ki a nem éppen edzőbarát mérkőzésből.Lenzsér Zsolt: – Öt meghatározó játékos hiányában is helytálltunk egy jó csapat otthonában. Gratulálok a négy debütáló játékosomnak.(0–3)Gönyű, 250 néző. V.: Csirke.Gönyű: Szatmári – Pongrácz, Androsch, Kovács Galavics, Fekete, Böcz (Wiest), Lanczendorfen, Tarcsa, Takács N., Renner, Tóth R. (Kovács M.). Edző: Horváth Péter.Lipót: Babina – Molnár M., Csete, Tóth L. (Schillinger D.), Rigó, Bella, Zimonyi (Györkös), Varga T., Vörös Torma, Kapa Márkó, Kapa Martin (Schillinger R.). Edző: Varga Péter.Gsz.: Csete (2), Rigó (2), Zimonyi, Kapa Márkó.A tartalékos hazaiak mindkét félidőben jól tartották magukat egy ideig, aztán a nagyobb tudáskülönbség gólokban is megmutatkozott.Jók: Androsch, Kovács Galavics, Pongrácz, ill. Bella, Varga T., Kapa Márkó, Csete, a mezőny legjobbja.Horváth Péter: – Sajnos a múlt heti nagyvonalú játékvezetés, plusz a sérültjeinkhiánya nem tette lehetővé, hogy a bajnok ellen izgalmas mérkőzést játsszunk, úgyhogy ma gyereknapot tartottunk.Varga Péter: – Örülök a ma szerepet kapó játékosok mentális erejének. A sportszerű hazai csapatot közepes játékkal győztük le.(0–1)Lébény, 200 néző. V.: Baán.Lébény: Molnár – Oláh, Limp (Csepi), Domoszlai, Kovács B., Sallai, Kilácskó (Takács B.), Fenesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi. Edző: Szimhardt Szabolcs.Csorna: Lőre – Dettrich, Kerékgyártó (Stift), Szalai (Kristóf), Tarcsai, Papp, Németh B., Visy, Püspök, Szakács, Fehér. Edző: Horváth Rudolf.Gsz.: Püspök.A jó erőkből álló csornai csapat sokáig csak mezőnyfölényt tudott kiharcolni a jól védekező hazaiak ellen, akik végül egy elkerülhető góllal vesztették el a mérkőzést.Jók: Molnár, Sallai, Élő, Oláh, ill. Kristóf, Fehér, Püspök, Dettrich.Szimhardt Szabolcs: – Dicséret illeti a csapatot a mai hozzáállása miatt. Nagy különbség van vereség és vereség között.Horváth Rudolf: – Legfontosabb volt a győzelem. Fásultan játszottunk, sok edzésre van még szükségünk.(6–0)Öttevény, 100 néző. V.: Pörgei.Öttevény: Vass G. – Virág, Nagy L., Németh M. (Nyitrai, Keszei), Nagy R., Wágenhoffer, Szücs G., Lappincs, Horváth B., Varga J. (Börzsei R.), Puter G. Edző: Gyurmánczi Attila.Fertőszentmiklós: Sekeres – Kovács B., Szilágyi G., Fülöp P., Szabó D., Kovács Á., Horváth R., Takács A., Tóth Sz., Kuzbelt M., Kuzbelt E. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Szűcs G. (4), Nagy R. (3), Horváth B. (2), Virág, Keszei, Wágenhoffer.A becsülettel küzdő vendégcsapat nem tudta megnehezíteni a hazaiak dolgát.Jók: mindenki, ill. Sekeres.Gyurmánczi Attila: – Gratulálok mindkét csapatnak.Végh Tibor: – Köszönjük a sportszerű mérkőzést az Öttevénynek.(0–1)Pannonhalma, 150 néző. V.: Vadász.Pannonhalma: Baki B. – Forika, Imre B., Bíró, Németh L., Pintér, Németh Levente, Molnár Cs., Erdélyi, Máté Sz., Csollány. Edző: Pék László.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth K., Cseri, Soós, Maidics, Tóth K., Kantó, Mikhely, Kovács K., Gaál. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Bíró, Németh L., ill. Cseri, Kovács K.Szikrázóan kemény mérkőzésen a vendégek két pazar szabadrúgással tudtak pontot menteni a sok helyzetet kihagyó hazaiakkal szemben.Pék László: – Az indokolatlan ráadásban a jó erőkből álló vendégek elvitték az egyik pontot. Ami a legjobban tetszett, hogy a végjáték a régi pannonhalmi időket időzte.Varga Róbert: – Örülök neki, hogy egyetlen játékosom sem sérült meg, azon pedig csodálkozom, hogy ilyen mérkőzésen huszonkét játékos maradt a pályán.Dunaszeg–Enese 6-3Kunsziget–Győrzámoly 2-3Győrújbarát–Nagyszentjános 3-1Győrújfalu–Abda 1-14Rábapatona Besenyő–Koroncó 1-12Bőny–Kajárpéc-Herold Trans 2-1Börcs–DAC-UP 1-3Téti Sokoró–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 5-2Mosonmagyaróvár II–Bősárkány 3-2Hegyeshalom–MITE 1-1Püski–Mosonszentmiklós 2-2Darnózseli–Kimle 2-5Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Bódi Trans-Mosonszolnok 6-2Dunakiliti–Rajka 3-3Károlyháza–Levél 5-1Máriakálnok–Halászi 7-1Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Iván 3-0 - videóMET-NA-Veszkény–Szany 1-1Hegykő–Répcementi 6-0Rábaszentandrás–Kópháza 8-0NRG Services-Rábapordány–Sopronkövesd 4-1Fertőd–Nagycenk 3-3Bakonyszentlászló–Töltéstava 2-1Győri Cápák–Veszprémvarsány 0-5Wunderbar-Pázmándfalu–Écs 0-10Pápateszér–Bajcs 2-3Vámosszabadi–Tényő 6-2Pér–Győrság 4-1Mezőörs–Bakonyszentkirály 0-5Sokorópátka–Mindszentpuszta 10-3Csikvánd–Ikrény 2-2Rábaszentmihály–Markotabödöge 0-4Bezi–Dunaszentpál 0-13Gyömöre–Győrsövényház 5-3Rábacsécsény–Mecsér 4-5Újrónafő–Győrszemere 0-2Kóny–Ásványráró 0-0Felpéc–Gyarmat 7-2Győrújfalu II–Kimle II 7-2Bácsa II–Dunasziget 3-2MITE II–Mosonszentmiklós II. 5-2Hotel Lajta Park–Mosonudvar 9-0Várbalog–Győrladamér 3-0.Magyarkeresztúr–Rábatamási 0-7Mihályi–Egyed 2-5Osli–Kisfalud 2-2Himod–Szil elmaradtVág–Jobaháza 1-2Bogyoszló–Rábakecöl 8-1Farád–Bágyogszovát 4-1Újkér–TITA-Agyagosszergény 2-6Zsira–Sopronhorpács-Mészáros SE 0-7Harka–Sarródi Ászok 3-0Ágfalva–Fertőrákos 7-2Csapod–Pereszteg 1-4Egyházasfalu–Nagylózs 2-0Tercia-Fertőendréd–SVSE 2-6