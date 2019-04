Két díj a sikeres győri-mosonmagyaróvári egyetemi sportért

Az első magyar olimpiai bajnokunkról elnevezett Hajós Alfréd Díjat vehette át dr. Földesi Péter.



A minőségi oktatói, tudományos munka a rektor eddigi életútja alapján a kiváló szakmai felkészültség mellett igényli a fizikai állóképesség folyamatos fejlesztését, az ezzel összefüggő lelki egészség, a fittség harmonikus összhangját. A rektornál a vízi sportok szeretete, különösen az evezés, az erőnléti tréningek folyamatosan, az általános iskolától máig napi programot jelentenek. Reggel sporttal, az izmok átmozgatásával indul a rektori nap, s napközben az egyetem épületeiben a liftezés helyett a lépcsőzés jelenti a további folyamatos edzést.



A személyes példa az egyetemi sport megkülönböztetett kezelésében, menedzselésében is tetten érhető. Folyamatosan bővül a hallgatói tömegsport szintereinek és résztvevőinek száma, köre. Győr, Mosonmagyaróvár egyeteme a hallgatók, az oktatók sportja mellett a senior korosztály fizikai és lelki egészségét is fejleszti.

Dr. Földesi Péter rektornak a nagy hagyományú széchenyis sportélet fejlesztésében végzett példaértékű munkáját ismeri el a Hajós Alfréd Díj.



Halassy Olivér Hallgatói Díjat vehetett át Horváth Kinga, a győri Egyetemi Hallgatói Önkormányzat sportfelelőse, a Sportiroda vezetője. A rangos díj névadója vízilabdázó olimpiai- és Európa-bajnok, úszó Európa-bajnok.

Horváth Kinga végzős gyógypedagógia, logopédia szakos hallgató, aki 2016 óta önkéntesként segítette az Széchenyi Egyetemi Napok sportjának szervezését.



Vezetője volt az első évfolyamosok számára szervezett Felkészítő Napok, az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja röplabda versenyeinek. 2017-től a Farsangi Sportnapok, a Kari Napok és az Egyetemi Sportnapok röplabda versenyei mellett a nagy hagyományú és presztízsű Püspökerdei Futóverseny főszervezője. Kinga 2018–tól az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat sportmegbízottjaként Győrben a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság kézilabda döntőjének, az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjának és a „Mozdulj Campus!" programoknak is agilis és sikeres szervezője, az önkéntesek toborzásának és a tréningek programjának a vezetője.