Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-Alba FKC péntek – öt gólos hazai siker

Ismét fontos hazai bajnoki találkozót rendeztek pénteken a mosonmagyaróvári UFM Arénában.

21.03 – Dányi-show a Lajta-parti városban

MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁR-ALBA FKC 30-25 (12-11)

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – Katona 3, Lancz, TILINGER 8 (3), HORVÁTH B. 6, Hudák 3, Hajtai 4.

Csere: DÁNYI 3 (kapus), De Souza, GYIMESI, Bardi, Szalai Zs. 1, Holesová, Kellermann D. 2, Domokos.

Edző: Bognár Róbert.

Alba FKC: Györkös – TÖPFNER 4, Walfisch, RÓZSÁS 3, Sztankovics 2, Mendy 7 (2), Szarka A. 4.

Csere: Mistina (kapus), Boldizsár 1, Utasi 3, Moutsogianni, Zazai, Pelczéder 1, Gerháth K., Dubán.

Edző: Deli Rita.

Mosonmagyaróvár, 1.100 néző. V: Őri, Pozdena.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 7. p.: 4–4. 12. p.: 7–4. 16. p.: 8–5. 20. p.: 8–7. 24. p.: 10–7. 35. p.: 15–11. 41. p.: 18–13. 45. p.: 21–16. 55. p.: 27–24.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc (piros lap: Bardi 53. perc)

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2

A mérkőzés elején felváltva vezettek a csapatok és érződött, hogy egy feszült, izgalmas mérkőzést fog játszani egymással a két erősségű gárda. Az MKC később, két alkalommal is tudott húzni három-négy góllal, de a támadásokban elkövetett hibái miatt, nem tudta megőrizni az ezen a találkozón jelentősnek számító előnyét. A hazai csapat védekezése pedig rendben volt és a kapuban Herczeg Lili is bravúrokat mutatott be, de a szívósan küzdő Alba fel tudott zárkózni. A kevés gólt, viszont sok kiállítást hozó első félidőt tehát egy gólos hazai vezetéssel zárult és igaz voltak tanulságai, de nem döntött el semmit.

A második félidőben is hasonló forgatókönyv szerint zajlott a találkozó, tehát ismét előnyt harcolt ki a hazai csapat és visszakapaszkodtak a vendégek. A semleges nézők biztosan élvezték a mérkőzést, de csarnokban mosonmagyaróvári és székesfehérvári szurkolók voltak, akik viszont érthetően nagyon izgultak. Az MKC kapujában Dányi Bernadett fantasztikus bravúrokat mutatott be és a kitámadó vendégek eladott labdáit kihasználva háromszor is bevette a székesfehérvári kaput. Erre pedig már nem volt válasza aza Alba csapatának és így az utolsó percekben már nyugodtan játszhatott a győzelemért sokat dolgozó, nagy akarattal kézilabdázó mosonmagyaróvári csapat.

MESTERMÉRLEG

Bognár Róbert: – Nagyon szerettük volna megnyerni ezt a találkozót és ezért egy kicsit tartottam attól, hogy görcsösek leszünk. Szerencsére azonban nem ez történt és így a hibáink ellenére sikerült egy nagyon értékes győzelmet aratnunk. Mondhatnám most, hogy minden előzetes elképzelésünk megvalósult, de ez nem lenne igaz. A sikerünket elsősorban annak köszönhetjük, hogy összeállt a védekezésünk, amire ma Dányi Bernadett tette fel a koronát.

Deli Rita: – Inkább izgalmas, mint magas színvonalú találkozó volt, amelyet jó kezdtünk, de a támadójátékunk az idő múlásával egyre elszürkült. Azért mindenképpen dicséret illeti a csapatot, hogy nem adta fel és többször fel tudott zárkózni. Ezt a hét a hat elleni játékkal tudtuk elérni, de a második félidőben az eladott labdáinkat könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. Sok mérkőzés van még hátra a bajnokságból, tehát bízom abban, hogy kijavítjuk a hibáinkat és elindulunk előre.

20.58 – Női kézilabda NB I – Öt gólos hazai siker

Hazai pályán a Dunaújváros a Békéscsabát, a Mosonmagyaróvár pedig a Fehérvárt győzte le egyformán öt góllal a női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Dunaújvárosi Kohász KA – EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 32-27 (14-13)

Motherson-Mosonmagyaróvár – Alba Fehérvár KC 30-25 (12-11)

A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 16 15 – 1 537-381 30 pont 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 16 12 3 1 525-404 27 3. Siófok KC 14 11 1 2 470-338 23 4. Érd HC 14 10 – 4 457-384 20 5. DVSC Schaeffler 14 8 3 3 432-400 19 6. Váci NKSE 13 6 2 5 373-372 14 7. Dunaújvárosi Kohász KA 14 6 2 6 360-368 14 8. MTK Budapest 15 6 2 7 424-463 14 9. Motherson-Mosonmagyaróvár 14 4 1 9 361-401 9 10. Kisvárda Master Good SE 14 3 3 8 337-395 9 11. Alba Fehérvár KC 14 4 1 9 347-408 9 12. Szombathelyi KKA 14 3 1 10 344-441 7 13. Békéscsabai Előre NKSE 14 1 1 12 367-437 3 14. Szent István SE 14 – 2 12 355-497 2

Korábban

A Motherson-Mosonmagyar­óvár, amely a nyitófordulóban vereséget szenvedett a székesfehérváriaktól, hét bajnoki ponttal várja kilencpontos ellenfelét. A visszavágással tehát pontszámban utolérhetné riválisát a Mosonmagyaróvár, amelynek az elmúlt szezonban a bajnokságban és a Magyar Kupában is sikerült hazai pályán legyőznie az Alba gárdáját.

„Évek óta nagy csatákat vívunk a székesfehérvári csapattal, amelyeket az utóbbi időben rendre a hazai pálya döntött el – mondta Bognár Róbert, az óváriak vezetőedzője. – Reméljük, hogy ez a sorozat pénteken is így folytatódik, de ezt megvalósítani nem lesz egyszerű feladat. Igaz, az ellenfelünk nincs igazán jó passzban, amire azért magyarázat, hogy most sorra idegenbeli mérkőzéseket játszik. Természetesen a csapatunk hangulatára nagyon jó hatással volt a Szent István elleni győzelem, amivel – hangsúlyozva azt, hogy nagyon ritkán mondok ilyet – én is elégedett voltam.”