Női kézilabda EB – Danyi Gábor szerint furcsa, szokatlan Európa-bajnokság előtt állunk

December 3. és 20. között Dániában rendezik meg a női Európa-bajnokságot, melyen a magyar válogatott Hollandiá­val, Szerbiával és Horvátországgal szerepel egy csoportban. A négyből három csapat jut a középdöntőbe, ahol a Románia, Norvégia, Németország, Lengyelország kvartettből továbbjutó három válogatottal találkozik majd.

Alapesetben ez az EB nagy valószínűség szerint kísérleti torna lenne, pár hónappal az olimpia után. A koronavírus azonban átírta a forgatókönyvet, így gyakorlatilag az év egyetlen nagy nemzetközi eseménye lett a válogatott csapatok számára ez a viadal. Viszont mivel a pandémia még tart, lehetnek komoly változások. Azt is a járvány okozta, hogy végül a társrendező Norvégia elállt a házigazdaszereptől, így minden meccs Dániában lesz. A dán kormány erre csak hétfőn adta áldását.

Nagy kérdés, hogy ilyen előzmények után – ráadásul a klubjaikban is folyamatosan a pozitív tesztekkel „harcoltak” a játékosok – miként lehet felkészülni az Európa-bajnokságra.

„Úgy, ahogyan ezt nagyjából a nyári felkészülés kezdete óta tesszük a klubokban – mondta Danyi Gábor, a magyar válogatott társ szövetségi kapitánya.

– Elek Gábor kollégámmal nem tudunk mást tenni, mint igazodni a helyzethez, és jelen körülmények között próbáljuk meg kihozni a maximumot a válogatottból.”

Adódik a kérdés, hogy mi lehet az a magyar női válogatott esetében.

„Nem eredményben határoznám ezt meg elsősorban, sokkal inkább szeretnénk látni egy stabil, jó játékot. Jó lenne a jövő évi olimpiai kvalfikációs tornára és remélhetőleg az olimpiára hasznos információkat szerezni arról, hogy kik azok, akikre éles helyzetben is lehet számítani, kik hogyan tudják megoldani a feladatukat, és egyáltalán milyen állapotban vannak” – folytatta az Audi-ETO-nál vezetőedzőként is dolgozó szakember.

„Az biztos, hogy furcsa, szokatlan Európa-bajnokság előtt állunk, ilyen eddig még nem volt, és remélhetőleg később sem lesz. Ugyanakkor azt kell megragadni, hogy legalább edzhetünk, készülhetünk, és ami a legfontosabb, játszhatunk az Európa-bajnokságon. Azt meg csak remélni lehet, hogy mindenki egészséges marad az egész tornán, jó lenne, ha a csapatok döntenének a helyezésekről, nem pedig a koronavírus” – fogalmazott Danyi Gábor, aki úgy gondolja, nehéz, kiegyensúlyozott csoportba kerültünk.

„A világbajnok hollandok mellett a szerbekkel az olimpiai kvalfikációs tornán is összecsapunk, mindegyik gárda roppant erős, de nem szabad leírni a horvátokat sem. Egy Európa-bajnokság mindig is kőkemény torna volt, úgy gondolom, egy olimpiánál és egy világbajnokságnál is erősebb, elvégre ez lehinkább egy európai sportág. Nem lesz egyszerű feladatunk, de természetesen a csoport első három helyén szeretnénk végezni, a középdöntőben pedig meglátjuk, kik jönnek velünk szemben, illetve azt is, miként tudjuk majd beosztani az erőnket. A válogatott több játékosa volt már karanténban, van olyan kézilabdázó, aki nagyon régen játszott tétmérkőzést, de ezt pusztán tényként említem, nehogy bárki is előre magyarázkodásnak tekintse” – mondta végezetül Danyi Gábor.