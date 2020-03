MKC: célba értek a szurkolók adományai – fotók

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Szurkolói Egyesülete az idősebb társaikat támogatta csomagokkal, amik főként tartós élelmiszerekből állnak.

Kora délután volt, amikor csöngettek és jókora meglepetés ért, amikor kinéztem az ablakon, mert ott a kedves barátaimat, a Kobl házaspárt és Vitéz Pétert láttam – mesélte Rabbi Sándor.

Egy nagy doboz volt náluk és alig akartam elhinni, hogy ezt a szurkolói egyesületünk nevében nekünk hozták ajándékba. Bizony elcsuklott a hangom, amikor megköszöntem…

A feleségem rokkantnyugdíjas, így a számunkra a bevásárlás egy ideje már nem egyszerű feladat. Példaértékűnek tarjuk ezt a kezdeményezést, ennek a bőséges csomagnak beszerzését, összeállítását és kiszállítását. A könnyekig meghatódott asszonnyal még sokáig beszélgettünk is arról, hogy milyen remek közösséghez tartozunk. Az ajándék bort el is tesszük egészen addig, amíg ismét találkozunk, és ismét közösen tudunk majd megünnepelni egy győzelmet.˝

Az elmúlt hét elején beszéltünk Vitéz Péterrel, az MKC Szurkolói Egyesület elnökével arról, hogy fel kellene használnunk a tagdíjakból összegyűlt pénzünket – mondta Koblné Ambrus Ildikó, az egyesület elnökhelyettese. – Ebben a helyzetben pedig egyértelmű volt, hogy a leghasznosabban az idősebb szurkolótársainkat tudjuk támogatni.

Megrendeltünk és összeállítottunk tehát egy főként tartós élelmiszerekből álló csomagot, amelyet egy fonott kaláccsal, valamint gyümölccsel is kiegészítettünk.

A végén még egy üveg finom bor is került a dobozokba, amit Vajas Péter, a Borháló tulajdonosa ajánlott fel, aki éppen akkor járt az üzletünkben, amikor pakoltunk. Tizennégy csomagot állítottunk össze, amelyekkel a szurkolói egyesületünk valamennyi idősebb tagjához eljutottunk.˝

Őszintén megmondom, hogy hosszú ideje nem ért már olyan kellemes meglepetés, mint most szombaton, amikor meglátogattak az MKC Szurkolói Egyesület vezetői

– mondta Jenőffy Miklós. – A napokban a címemet kérte az egyik szurkolótársam, de ekkor sem gondoltam, hogy egy ilyen gyönyörű gesztus készül a számunkra. Nagyon értékes csomagot kaptunk, de a számunkra azt gondolom, hogy az eszmei értéke az, ami felbecsülhetetlen. Mi négyen, Csizmazia, Cs. Németh és Arlai barátaimmal egy sokat megélt nyugdíjas négyes vagyunk, de ez a gondoskodás megdobogtatta a szívünket. Az idősebbeknek sokan segítenek Hegyeshalomban, tehát nincs ezzel gondunk, de a szurkolói közösségünk figyelmessége valóban megható volt. Dicsekedni is fogok ezzel, mivel évek óta járok mérkőzésekre a csapattal, sok barátom, ismerősöm van a kézilabda szurkolók között.

– Szombaton kora délután indultunk el a Kobl család furgonjával, a szervezésben sokat segítő titkárunk, Roll Zsuzsa által összeállított címekre – folytatta Vitéz Péter, az MKC Szurkolói Egyesület elnöke. – Megnyugtató volt, hogy mindenkit otthon találtunk, szerencsére egészségesen és nehézségek ellenére is, bizakodóan. Kizárólag a házkapukig vittük be a dobozokat, akkor is nagyon figyelve a védekezésre. Az első reakció mindenhol a meglepetés volt, de ezt olyan megható jelenetek követték, amelyeket nehezen lehet szavakba foglalni.

Nagyon örültek a csomagoknak, de és azt éreztem, hogy a gesztus, a látogatás volt az, ami igazán megindította a szurkolótársainkat.

A közösségi oldalakon mindenkitől köszönő leveleket kaptunk, sőt volt olyan család is, amelyik csak ezért jelentkezett be a facebook oldalra.

– A mi családunk már nagyon sokat kapott az egyesülettől, hiszen lehetőségünk volt Budapesten a hat unokánkkal együtt megnézni az MTK elleni tavalyi mérkőzést – nyilatkozta Pákai Gyula. – Az MKC Szurkoló Egyesület látogatása pedig ismét egy olyan felajánlás, amit soha nem fogunk elfelejteni.

A mosonszolnoki kezdetek óta szurkolunk a csapatnak a feleségemmel, de mivel már hetven felett vagyunk, mostanában bizony meg kell szerveznünk a bevásárlásokat.

Ez a csomag pedig olyan hasznos, gazdag volt, hogy a saját bevallása szerint, a nejem sem tudta volna gondosabban összeválogatni az élelmiszereket. Hálásak vagyunk érte, hogy számon tartanak, így megbecsülnek minket, és nagyon várjuk, hogy újra lássuk a kedvenceinket. Az MKC U11-es csapatában kézilabdázik az unokánk, Tukovits Kinga, akit rendszeresen én viszek az edzéseire. Rajta is látom, hogy szépen fokozatosan fejlődik, örömet okoz a számára a klubhoz tartozni, de különben is azt érzékelem az MKC valamennyi vonatkozásában, hogy ez valóban egy összetartó, nagy család.