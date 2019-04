Óriásnyúl várja a fertődi Esterházy-kastély látogatóit húsvétkor

A fertődi Esterházy-kastélyban a húsvétvasárnapi programok két helyszínen zajlanak majd - mondta Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.Húsvétvasárnap, április 21-én, 14.00-17.00 óra között az ünnepi program 14 órakor nyuszicsoki kereséssel kezdődik a tiszafa bokrokkal benőtt kamarakertben, ahol a gyermekek az elrejtett ajándékok után kutathatnak.A délután második része 14.30 órától a gyermekfoglalkoztatókban zajlik. A résztvevők több helyszínen is ismerkedhetnek a húsvéti szokásokkal. Készíthetnek hímes tojást, üdvözlő kártyát, ajtódíszt, virágkosarat és arcfestés is lesz. A játékos kedvűeket ügyességi versenyekre várják. Lehet barokk ruhába öltözni és mindezt egy családi fotóval megörökíteni.A kastélyparkban minden bizonnyal különleges látványosságnak számít majd a húsvéti óriásnyúl, amellyel természetesen fotózkodhatnak is a családok.Nagycenken 2019. április 15-én, hétfőn, 9.30 órától várják a gyermekeket a Széchenyi- kastélyba közös kézműves foglalkozásra a közelgő feltámadásünnepre való készülődés hangulatában - fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin, aki hozzátette: az Eszterháza Központ a térség emblematikus örökséghelyszíneinek programkínálatával meghitt, örömteli ünnepet kíván látogatóinak.A programokon való részvétel térítésmentes.