Lenck-vill - Egy úri nyaraló feltámadása Sopronban

A Lenck-villa felújítása több mint kétmilliárd forintból valósul meg. Az első szakaszban az épület rekonstrukciója történik. A másodikban a télikert és a villa körüli park újul meg.

A fagyos hetekben a belső terekben folyik a munka oroszlánrésze, de tartják a határidőt. Fotók: Magasi

Év végére, ha minden jól megy, már októberre elkészülhet a FÉSZ Zrt. a Lenck-villa felújításával. A Modern Városok Program keretében megújuló egykori nemesi nyaraló, majd múzeum kívül-belül megújul. – Szerkezeti megerősítés és szigetelés is történt, újjáépítjük a tetőt is. Az ingatlan teljes felújításon esik át, jelenleg az épületgépészeti munkák vannak folyamatban – tudtuk meg a FÉSZ Zrt. vezérigazgatójától, Kassai Zoltántól. A munkákat nyilván befolyásolják most a hideg hónapok, de tartják a határidőt. A terv szerint egy képzeletbeli nagypolgári család esküvőjébe csöppen majd a látogató.A Lenck-villa már 1913-tól otthont adott a városi múzeumnak. Évtizedeken át a kézművesség és népművészet témaköreiben volt itt kiállítás. Ám az egykori úri nyaraló állapota évről évre rosszabbá vált, így a kiállítóteret 1990-ben bezárták. Nem tett jót neki az elmúlt két magányos évtized, a Csatkai utca felé néző télikertet például már a veszélyessége miatt kellett lebontani. Most eljött a megmentése ideje, s amíg az építőipari szakemberek a falakon, a Soproni Múzeum munkatársai a majdani tartalmon dolgoznak. Mint korábban elárulták a Kisalföldnek, a terv szerint egy fiktív történetbe – képzeletbeli nagypolgári család esküvőjébe – csöppen majd a látogató, az épület ugyanakkor arra is alkalmas lesz, hogy családi, céges vagy baráti rendezvényeknek is helyet adjon. Vagy akár egy XXI. századi esküvőnek.Az elegáns, klasszicizáló villát a Lenck kereskedőcsalád emeltette 1890-ben Hofer Ottó soproni születésű bécsi építész tervei alapján. Oszlopos, timpanonos főbejárata kastélyszerűvé teszi. Híres vendégek jártak itt valaha, köztük is a legelőkelőbbnek számít VIII. Frigyes dán király, aki még trónörökösként gyakran fordult meg Sopronban. Lánya, Schaumburg-Lippe Lujza dán királyi hercegnő pedig ebben az épületben lakott. A villához tartozó parkban ritka növények, barokk szobrok, az egykori evangélikus temetőből származó régi síremlékek vannak. Itt áll például az 1484-ből származó Pékkereszt is.