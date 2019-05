Kilakoltatástól félt a fertődi testvérpár, olvasóink forintjai segítettek rajtuk

Kis pénzből könnyű tartozást létrehozni. Kiváltképp, ha gyógyszerre is sokat kell költeni. Fotó: G. M.

Nem kímélte a sors Lócsi Annát és testvérét, Istvánt, akik egy önkormányzati bérlakásban élnek. Édesanyjuk nagyon beteg volt, ápolni kellett. Mindamellett harmadik testvérük, Erzsébet is állandó felügyeletre szorult. Emiatt Lócsi Anna nem tudott elhelyezkedni, s a hosszú évek felőrölték az ő egészségét is. Napjainkban Anna a nyugdíjfolyósítótól kap ellátást. István korábban tehenészetben dolgozott.Egy alkalommal elesett, s törött kézzel dolgozta le a műszakját. Amikor orvoshoz ment és megvizsgálták, betegségek sorát diagnosztizálták nála, most rehabilitációs ellátásban részesül. Helyzetüket segítendő, István így is munkát vállal a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató kapuvári cégnél. Időközben azonban tetemes lakbér- és kommunálisadó-tartozást halmoztak fel az önkormányzat felé. Eddig tolerálták a tartozásukat, azonban most felvetődött a kilakoltatás lehetősége.– Nem azért nem fizetünk, mert nem akarunk, hanem mert nem vagyunk képesek rá. Tartozásunk rendezéséhez egyik bank sem nyújt hitelt a számunkra – mondta Anna.– Ráadásul rengeteg pénzt kell gyógyszerre költenünk havonta, több mint 15 ezer forintot. Most hálásan köszönjük a Jóakarat hídja támogatását, amit törlesztésekre fordítunk. Ezáltal elhárul a kilakoltatás veszélye, s ez óriási segítség nekünk – sírta el magát Lócsi Anna.