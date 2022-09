Országosan ötven, a megyében pedig öt Mol Bringapont található. Mivel ezek a töltőállomások a legtöbb kerékpárosboltnál hosszabb ideig vannak nyitva, és többnyire forgalmas kerékpárutak mellett alakították ki őket, segítséget nyújthatnak a bajba jutott bringásoknak.

A megyei töltőállomásokon a kerékpáros-kiegészítők és -eszközök közül a vásárlók általában a kulacsot és a biciklibelsőt keresik. Emellett minden töltőállomáson található pumpa is, ami megfelelő szelepátalakítóval minden kerékpártípussal ingyenesen használható, illetve adott helyeken szervizsziget is várja a kerékpárosokat. De a komolyabb javításokat továbbra is ajánlott szakszervizben megcsináltatni. Ezek a lehetőségek elsősorban kerékpáros krízishelyzetekben kínálnak gyors megoldást.

A Mol lapunk megkeresésére azt is közölte, hogy kerékpár­utak közelében található megyei töltőállomások átépítése során további kerékpárospontok kiépítését tervezik.

Az országos Bringapontok helyéről a Mol holnapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Bringapontok a térségben Győr-Moson-Sopron megye: Győr, Nagymegyeri út;

Pannonhalma, 82-es főút;

Mosonmagyaróvár, M1–M15-ös autópálya I.;

Rajka, Bem apó út;

Sopron, Bécsi út. Komárom-Esztergom megye: Tatabánya, Győri út; Dorog, Bécsi út.