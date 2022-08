Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt időszakban megnövekedett a sérülésekkel, illetve halállal végződő motorosbalesetek száma. A motorkerékpáros balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a motorosok különösen fokozott óvatossággal közlekedjenek, és soha ne feledjék, hogy a közúti közlekedés védtelen közlekedői közé tartoznak! Vezetéstechnikai szempontból nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nyári időszakban több motoros van az úton, ezért az autósokat is körültekintőbb, toleránsabb vezetésre intjük.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki motorozzon:

- MEGFONTOLTAN, mivel elmondható, hogy a motorosokat érintő balesetek több mint 50%-ában a motor vezetője hibázik, amely balesetek jellemző okai között vezető helyen áll a sebesség nem megfelelő alkalmazása (az út-, időjárási-, látási-, és forgalmi viszonyokhoz képest), vagyis a relatív gyorshajtás;

- FELKÉSZÜLTEN, FELKÉSZÍTETT MOTORRAL. A motorkerékpárok közlekedésben történő részvételének is alapfeltétele a műszakilag kifogástalan állapotú jármű és a vezető felkészültsége a motorozásra. A baleseti okok között számtalan esetben tetten érhető a vezetéstechnikai ismeretek, a gyakorlat hiánya, ezért mindenki felkészülten, felkészített motorral közlekedjen;

- MEGFELELŐ VÉDŐFELSZERELÉSBEN. A kétkerekű motoros járművel utazók baleseti kockázata meghaladja az átlagot. Ennek oka, hogy a motorkerékpárosokat a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Ezért fontos, hogy motorozás közben mindig megfelelő védőfelszerelést kell viselni, illetve nagy hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak, motorosruha és motoros csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a motorost a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetlegesen bekövetkező balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkentik (a balesetben földhöz csapódott bukósisakot minden esetben le kell cserélni, még akkor is ha kívülről nem látszik komoly sérülés, mert ilyenkor az ütéselnyelő réteg már nem képes ellátni feladatát);

- ÓVATOSAN. A legfontosabb alapelv motorozás közben, hogy mindig mindenki a saját tempójában közlekedjen. Sokan túlvállalják, és veszélyes szituációkba hajszolják magukat. Előzéskor mindig kellően megválasztott legyen a sebességkülönbség, és közben mindig megfelelő oldaltávolságot kell tartani, hogy az előzendő jármű vezetője (egy esetleges kanyarodás esetén a visszapillantó tükrében) időben észrevehesse az előzési szándékot. Igen fontos, hogy kanyarban nem szabad előzni, hirtelen gyorsuló sportmotorral sem, mert az előzéshez szükséges dinamikus gyorsulás során szinte képtelenség korrigálni!

- FOKOZOTT FIGYELEMMEL. Mindig számítani kell arra, hogy bármelyik pillanatban hirtelen kell fékezni, esetleg vészfékezés közben kikerülési manővert is végre kell hajtani. A helyes követési távolság megválasztása igen fontos, de emellett mindig úgy kell motorozni, hogy legyen menekülő útvonal. Hirtelen veszélyhelyzet esetén nem az akadályt kell nézni, hanem a menekülő útvonalra kell koncentrálni.