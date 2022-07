A Vidékfejlesztési Program keretén belül az Alpokalja– Fertő-táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kisléptékű kezdeményezések támogatására pályázaton nyert el mintegy 1,2 millió forintos forrást a lövői Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. – A támogatásnak köszönhetően beszereztünk egy faházat és két kerti pavilont, melyek egyrészt a kerékpárral ideérkezők kikapcsolódását, másrészt pedig az eszközeik tárolását szolgálják – mondta el Lágler Éva, a központ ügyvezetője. Megtudtuk, hogy további terveket is dédelgetnek itt a biciklis turizmus fejlesztésére, hiszen a tavalyi évben kezdődött, és idén is nagy sikerrel folytatott térségi vándortáborok bázisaként mintegy nyolcvan kerékpárral rendelkeznek, melyek tárolása egyelőre nem biztosított, ehhez keresnek most megoldást.

Az esős időjárás nem fogadta kegyeibe a projektzáró rendezvényt, így a tervezett kerékpáros ügyességi versenyt és a túrát egy későbbi időpontban, nyárbúcsúztató keretében tartják meg. Az ügyességi versennyel alapvető cél, hogy elméleti és gyakorlati oldalról is megismertessék a gyerekeket a helyes és biztonságos közlekedéssel, hogy ők lehessenek a jövő kerékpáros turistái.

– Rengeteg lehetőséget hordoz magában az Alpokalja térség, vezérfonalként kínálja magát a kis tavak felfedezésének tematikája. Ebben a tekintetben nagyon jó adottságokkal, rejtett tartalékokkal rendelkezünk, Lövőn van egy csodálatos horgásztó, amiről még az itt élők közül is viszonylag kevesen tudnak, önkormányzati tulajdonban van és a horgászegyesület tartja fenn. Innen a völcseji tóhoz visz az utunk, majd ezt követően az undi tavat látogatjuk meg. A zsirai horgásztó is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezekben a napokban éppen horgásztábort szerveznek ott gyerekeknek – ismertette Keszei-Timár Andrea, a koordinációt végző Savaria Agentura ügyvezetője a térség bejárásának egy lehetséges útvonalát.