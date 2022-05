– Az a célunk, hogy minél többen megismerjék a működésünket, a táborainkat, és csatlakozzanak hozzánk. Ezért is rendeztük a mostani konferenciánkat – mondta a művésztelep ötletgazdája, Balogh Eszter soproni üvegművész, aki Schmuck Viviennel, a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikumának nevelési igazgatóhelyettesével közösen egyengeti az egyesület útját. Schmuck Vivien beszélt az oktatási, nevelési programjukról, hangsúlyozva: a kreatív tanulás kreatív tanítással valósítható meg. Kiemelte az alkotótáborok jelentőségét a művészeti, valamint a szakképzésben. Mint mondta, egy ilyen nyitott környezetben, ahol a mester és tanítvány kapcsolata sokkal közvetlenebb, mint az oktatási intézmények falai között, a pályaválasztás előtt álló fiatal is megtapasztalhatja, hogy az adott szakma neki való vagy nem.

A gyerek látja, ha a mester elront valamit, és azt is, hogyan javítja ki. Kérdezhet és bátran fogalmazhat meg önálló véleményt, közben a kreativitása is teret kap. A konferencia résztvevői később megtekintették a művésztelepet, ahol éppen Sipos Loránd festőművész tartott háromnapos kurzust „Olajjal a természetben” címmel. A tizenkét résztvevő többsége jól ismerte őt, hiszen a pandémia alatt online festőtanfolyamot indított, amihez több mint ezren csatlakoztak. Az iváni kurzusra Nyíregyházáról, Dombóvárról, Sopronból, Hidegségről és helyből is érkeztek résztvevők. A foglalkozást rajzolással kezdték, majd késes technikával, olajfestékkel örökítették meg a település közismert és rejtett szépségeit.