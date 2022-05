Az idei Ladikos húzóneve a Csík Zenekar és a Söndörgő lesz, de nagyon ígéretes a Lajta Néptáncegyüttes szigetközi műsora is.

Az igazi „Ladikos hangulatot” a zene, a tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók teremtik meg idén is.

A korábbi programokhoz képest újdonság, hogy az idei fesztivál már pénteken elkezdődik és vasárnap zárul, ez azonban különleges helyzet, hisz a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázat elvárásának tesznek ezzel idén eleget a szervezők. A péntek egy több borász részvételével tartott villányi borbemutatóval veszi kezdetét, és a nagyszínpadon is műsorokkal várják a fesztiválozókat. A szombati fő nap hasonló lesz az eddig megszokotthoz, vasárnap pedig a mise előtt szép, szakrális műsort hallgathatnak meg a résztvevők Navratil Andrea népdalénekes és Mali Katalin orgonista előadásában.

Idén már megkötések és szigorítások nélkül, a Covid előtti felszabadult hangulatban szeretnénk fesztiválozni június 10-11-12-én a XVII. Ladikos Fesztiválon – mondta el Henics Tamás, a Ladikos Fesztivál főszervezője, aki elárulta: nagy várakozás előzi meg a Csík Zenekar és a Söndörgő fellépését, de nagyon fontosnak tartják a Lajta Néptáncegyüttes idei, kimondottan szigetközi műsorát is, valamint a Tiszta Forrás Zenekar produkcióját, mely zenei válogatás a Dráva-Mura folyók mentén lakó horvátok, sokacok, magyarok zenei hagyományainak egy ismeretlenebb, valaha azonban egyeduralkodó zenei nyelvét eleveníti fel és mai köntösben mutatja be. Visszatérő vendégeink Varga István „Kiscsipás” a Kalotaszegi Bandával, illetve a Magyarpalatkai Banda és idén bemutatkozik a Mecséren frissen alakult Énekkar és Zeneműhely is.

A Szigetköz szívében, Mecséren idén immáron 17. alkalommal megrendezésre kerülő Ladikos Fesztivál az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé vált: évről évre mintegy száz fellépőt és több ezer látogatót vonz magához.

A program idén is bővelkedik nagy nevekben, értékes fellépőkben. Fellép a Csík Zenekar, a Söndörgö, a Tiszta Forrás Zenekar, a Lajta Néptáncegyüttes, Greznár Zoltán és Zenekara, Varga István Kiscsipás és a Kalotaszegi Banda, a Cserók Táncegyüttes, a Magyarpalatkai Banda, a Rába Néptáncegyüttes, a Pendely Énekegyüttes, Navratil Andrea és Mali Katalin, Miqueu Montanaro és Móser Ádám - Tangók, Radzsasztáni táncok - Ábrahám Judit, valamint a Mecséri Vegyeskar-Zenemühely. Az immáron háromnapos rendezvény jó hangulatáról a zenekarok mellett szokás szerint több kiegészítő program is gondoskodik.

A Ladikos Galéria új helyszíne idén a megújult Kovács-Simon Pajta lesz, ahol gyermekfoglalkozások, filmvetítés és előadások is lesznek. Itt kerül bemutatásra Fekete Zoltán „Ladikos hangulatok” című fotókiállítása, és itt vetítik le László Barna „Isteni kéz” című filmjét is, ami egy korábban a fesztiválon is megfordult szászcsávási zenész, Mezei Ferenc „Csángálló” megrendítő élethelyzetét mutatja be.

Az érdeklődők vidám hangulatban örökíttethetik meg magukat a pajta közelében Kádár Ferkó fotószínházában, illetve tekinthetik meg Boka Gábor vásári komédiás előadását a közeli víziszínpadon. Idén is lesz Ladikos Lakoma főzőverseny, a szokásos bor- és pálinkakóstolók, Folkkocsma, Kézműves- és gyerekfoglalkozások, kirakodóvásár is.

A program sikeréhez nagymértékben hozzájárulnak a segítő kezet nyújtó helyi cégek és vállalkozások. Mecsér Önkormányzatának támogatása mellett, kiemelt támogató évek óta a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft, a helyi Jáger és Társa Kft, a Forrás Üzletlánc, illetve a Varga ABC is, de immár évek óta támogatók között szerepelnek a fesztivál távolabbi és közeli szponzorai, mint az Iconomix, a FAMEX Kft, a KMA Technik vagy a Szigetköz Lelke Pálinka Manufaktúra is. A fesztivál kiadványainak tervezését Klebercz Gábor és grafikai stúdiója végzi, kivitelezésüket a győri Varázsceruza BT vállalta.

