Szerelem, szerelem

Válogatásomba a klasszikus, rózsaszín cukormázas sztorik helyett azonban olyanokat igyekeztem összegyűjteni, melyekben azok is megtalálhatják a számításukat, akik nem feltétlenül hiszik, hogy a szerelem csak habos-babos nyáltenger. Van itt erotikával kevert krimi, romantikus rejtélyvadászat és halálos betegséggel való küzdelem is. Kellemes romantikázást mindenkinek.Haraszti Éva divattervező alkotói válságban van: nincs új ruhaötlete és cége is a csőd szélére került. Élete azonban egyik pillanatról a másikra felbolydul, amikor egy fogadáson - ahol éppen azzal szembesítik, hogy egyik ruhája egy másolat - összefut Majori Ádámmal. A férfi, aki mások becsapásával keresi a kenyerét, nem ragaszkodik egyetlen nőhöz sem, Éva azonban különleges lesz számára. Erotikus kapcsolatuk azonban nem ezért fordul komolyra, hanem azért, mert kiderül: Ádám olyasmibe keveredett, ami mindkettejük életét veszélyezteti. Köze van ugyanis egy emberrabláshoz és úgy tűnik, a nagypolitikába is belekeverik megbízói, hiszen a Szigor-sorozatban megismert Lizáék nagyszabású esküvőjén is akcióba kellene lépnie. És miután legjobb barátját és társát megmérgezték, az is egyértelmű, hogy nincs választása.Amikor felesége, Héléne alig harminchárom évesen meghal, Julien Azoulay-t mélyen lesújtja a gyász. A romantikus vígjátékok szerzője és egy kisfiú, Arthur édesapja úgy érzi, kegyetlenül elbánt vele a sors. Kelletlenül teljesíti a Montmartre-i temetőben nyugvó felesége utolsó kívánságát: írjon neki 33 levelet. A kézzel írt leveleket sorra elhelyezi Héléne sírkövének titkos rekeszében, egy nap azonban mindegyik eltűnik, s a helyükön Julien különös dolgokat talál: egy kőszívet, egy Prévert-verset, két mozijegyet az Orfeusz című filmre. Mit jelentsen mindez? Julien a rejtély nyomába ered…A sikeres és független Callie tökéletes élete fenekestül felfordul, amikor rákot diagnosztizálnak nála. Visszavonulva az otthonába úgy dönt, egy fallal veszi körbe magát, hogy elzárkózzon az egész világ elől - mígnem a legjobb barátja be nem mutatja neki Brunót, a jóképű, melegszívű alfahímet. Bruno húga már túl van a rák elleni küzdelmen, ezért a férfi úgy gondolja, ő talán tud segíteni Callie-nek. Bensőséges kapcsolatba kerülnek, ahogy a férfi Callie támaszává válik, hogy megtalálja magában az erőt a rák leküzdéséhez.Egy megindító és szívszorító szerelmi történet egy nő pokolbéli utazásáról és a férfiról, aki sosem hagyja őt magára.Gwen Anders sebhelyekkel, kérges szívvel élte túl a nehéz gyerekkort. Elégedetten végzi a munkáját: egy menő New York-i klubot menedzsel. Aztán megismerkedik JC-vel. A gazdag, megnyerő playboy a legszexisebb férfi, akit Gwen valaha látott, de őt nem érdekli az éjszakai kalandor. Ám amikor egy családi tragédia kis híján az összeomlás szélére sodorja, JC az, aki új túlélési trükköt tanít neki, mely elemi ösztönökre és vágyakra épül. JC kötöttségektől mentes leckéi arra kényszerítik Gwent, hogy lemondjon az irányításról. A gondosan felhúzott falak lassan összeomlanak körülötte. Gwen csodálatos világot fedez fel a börtönén túl. A szabadság megrészegíti - és halálra rémíti. Amikor rájön, hogy érez valamit JC iránt, félti a szívét. Főleg, amikor kiderül, hogy JC-nek is vannak titkai. Olyan titkok, melyen nem eresztik.