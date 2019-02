Homokból és fényből születő álomalakok

Papp Norbert győri festőművész.

A főváros impressziói

A győri festőművész, Papp Norbert munkái sokaknak ismerősek lehetnek: az adventi időszakban a Széchenyi téren a bencés iskola falát tették mozgalmassá homokanimációi. Nemrégiben pedig három budapesti tematikájú festménye került ki a washingtoni magyar nagykövetség falára.Norbert gyermekkorában sokat járt Budapestre, édesapja szülei ott éltek, így nem ismeretlen számára a fővárosi környezet. – A Kogart Házban vettem részt egy festőmaratonon, ahol a mellrák stádiumait festettem meg képekben. Itt ismerkedtem meg egy úrral, aki megkért, hogy készítsek képeket Budapestről, amiket magával vihet valahova, ahova költözik, így a festmények által körülötte lehet Budapest emléke – kezdte a festőművész. – Először skicceket készítettem a Vigadó térről és környékéről, azokról a jellegzetes épületekről, amelyeket séta közben láthat, majd ebből választotta ki azokat, melyeket képbe öntöttem. Arra a kérdésre, milyen érzés, hogy a képei ilyen előkelő helyet kaptak, úgy válaszolt: mindig furcsa, meglepő érzés a képeit viszontlátni, mert azzal, hogy megfesti őket, kicsit elidegeníti magától, „elfelejti" azokat.

– Örülök, hogy sokan látják ezeket a képeket, egy festmény életében fontos, hogy ne csak álljon magában egy sötét szobában, hanem igenis lássák, megcsodálják, hiszen azért készült.



Papp Norbert

Harsány színek, érzések

A győri festőművész Budapestet álomszerűen ábrázoló festményei Washingtonban díszítik a magyar nagykövetség falát. Fotók: www.artofpapp.com

Megragadni a megfoghatatlant

Három kép készült a főváros ismert terei, szobrai kapcsán.

Univerzális nyelv

A győri festőművész képeit lehetetlen egyetlen jól körülhatárolható kategóriába sorolni, hiszen több irányzat, így például a szecesszió, a szürrealizmus jegyeit viselik az alkotások. Azért sem igazán sorolhatók be egyetlen irányzatba, mivel sok mindenből építkeznek, érződik a sajátos, spirituális atmoszférájuk. A képeken két világ, álom és valóság keveredik, fonódik össze és ellenpontozzák egymást mintegy komplementerekként. „A megállított idő érzeténél többet rejtő alkotások mögött szinte kivétel nélkül rejtett mondanivalót találunk. A holisztikus szemléletmód finom egyensúlyban találkozik az egyéni psziché mélységeinek ábrázolásával. Képein a klasszikus festészet szabályait és technikáit ötvözi a gondolat és a képzelet szabadságával, alkotásait így a lendület és kifejezésbeli kötetlenség hatja át" – olvassuk a művész bemutatkozó oldalán.– Próbálom illusztrálni, megragadni a megfoghatatlant, ábrázolhatóvá tenni az ábrázolhatatlant. Ezeket a láthatatlan energiákat, érzéseket viszem fel a vászonra. A szürkeséget, a civilizációt ellenpontozzák ezek a harsány, élénk színek, melyek az életteliséget, erőteljességet jelzik, próbáltam visszavenni a színekből, de nem esett jól, az nem én vagyok – részletezte Norbert. Mint megtudtuk, vegyes technikával dolgozik. Egyes képei az akvarellhez hasonló anyaggal készülnek, míg mások UV-fényre érzékeny, fluoreszcens anyaggal, de klasszikus olajat is használ, bár, mint mondta, ez lassúbb munkát és nagyobb odafigyelést igényel. Na meg persze a homok jöhet, minden mennyiségben!A művész ugyanis nemcsak képeket fest, homokkal is dolgozik. – Novákfalván voltam egy művésztelepen, ahol Végh Lajos is részt vett a homokasztalával. Sosem gondoltam volna, hogy ezzel fogok foglalkozni, de szinte ráragadtam az asztalra – mesélte. – A barátom megkért, hogy az esküvőjére készítsem el homokból a megismerkedésük történetét, ezután pedig az egyik munka hozta a másikat – osztotta meg lapunkkal a művész. Kiemelte, az a tapasztalata, hogy a homokanimációkban a nyelv függetlensége a vonzó az emberek számára, az, hogy akkor is el lehet mesélni egy történetet, ha nem egy bizonyos nyelvhez kötődik.Papp Norbert elmondta, az élő homokanimáció technikája alkalmas arra, hogy bármilyen történet kibontakozhasson a szemünk előtt mindössze néhány kézmozdulat segítségével.– A világító asztalra szórt homokszemekből álló képek gyakran már előre tartalmazzák a következő formákat, így okozva meglepetést a nézők számára. Az egymásba fonódó alkotások szinte végtelen lehetőséget rejtenek magukban, akár improvizációról, akár előre megalkotott történetről legyen szó – magyarázta Norbert, akitől megkérdeztük, mennyi ideig tart egy körülbelül negyedórás animáció elkészítése. Nem is gondolnánk, hogy jó pár nap munkája rejlik egy tíz-tizenöt perces videó mögött...A homokművész élőben fellép rendezvényeken, de workshopokat is tart.

– A gyerekek a leghálásabb közönség, bár a legkritikusabbak is. Nekik is szoktam workshopokat tartani, először kicsit tartanak az eljárástól, de miután megmutatom, hogy nem lehet elrontani, ők is örömmel belevetik magukat – magyarázta Papp Norbert.

A pillanat művészete

A pillanatfelvétel Papp Norbert egyik animációjának részlete. Forrás: www.artofpapp.com

Ismert homokművész a kínai Su Dabao, illetve a holland–kanadai Co Hoedeman és Alexandra Konofalskaya fehéroroszországi művész, hazánkban pedig Cakó Ferenc alkotásai népszerűek. A fenti felvétel pillanatnyi részlet a győri Papp Norbert egyik animációjából.

Festményein, homokrajzain gyakran több figura, arc fedezhető fel, melyek első ránézésre nem láthatók, így hosszas szemlélődésre, elmélyedésre késztetik a nézőt. Norbert jelenleg egy tarot-kártya-csomagon dolgozik, de gyermekkönyvet is illusztrál, emellett oktatóvideókat készít, valamint a saját ötleteinek megvalósítására is igyekszik időt szakítani.A homokanimáció egyfajta performance, melynek során a művész homok segítségével képsorozatot készít. Ezt úgy valósítja meg, hogy felviszi a homokot a felületre, majd vonalakat és figurákat rajzol belőle, melyek folyamatosan változnak. A homokanimátorok gyakran használnak valamilyen fényforrást segítségül, animált film készítéséhez háttérvilágítással ellátott vagy elővilágított üveglapot alkalmaznak.