Felolvasások a Kávéházak éjszakáján

Budapest Főváros Önkormányzata tavaly hívta életre először a rendezvényt, hogy egyrészt reflektáljon a főváros már meglévő értékeire, továbbá felelevenítse azt a kulturális nagyhatalmi státuszt, amely a századfordulón Budapestet jellemezte - emelte ki Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a rendezvény fővédnöke a sorozatról tartott budapesti sajtótájékoztatón, kedden.



Hozzáfűzte: ezen az estén a közönség megismerheti város emblematikus kávézóit, ahol a szervezők történelmi, zenei, színházi és irodalmi eseményekkel, valamint a kávékultúrához kapcsolódó előadásokkal készülnek.



Felidézte, hogy a tavaly első alkalommal megszervezett program 20 helyszínen mintegy 4000 látogatót fogadott.



Serfőző Krisztina, a kezdeményezés főszervezője az irodalmi események közül kiemelte Hámori Gabriella előadását, aki Gyarmati Fanni naplójából olvas fel részleteket a Pozsonyi utcában, Balsai Móni és Trill Zsolt színművészek Mészöly Miklós és Polcz Alain levelezését keltik életre a Tranzitban, Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből Kamarás Iván és Fenyő Iván olvas fel a Centrálban, Ady Endre és Csinszka kiadatlan levelei alapján pedig Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész tart előadást az Ibolya presszóban az Ady100 sorozathoz kapcsolódva.



Mindezeken túl a Sebő Együttes Igaz Hang című megzenésített verses estje és számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket, de koncertet ad az este folyamán Pátkai Rozina, Kökény Attila, Gájer Bálint, az Éles Gábor-Trió, Elza Valle és még számos dzsesszzenei formáció is.



A kávékultúra iránt érdeklődőket több helyszínen várják barista oktatók bemutatókkal és kóstolókkal, de lesznek kávéházi és várostörténeti séták is, amelyek különböző útvonalakon és tematika szerint mutatják be a fővárosi kávéházakat és azok környékét. A sétákon a Bauhaus 100. évfordulójáról is megemlékeznek.



A Budapest Music Centerrel kötött együttműködés keretében több mint tíz helyszínre dzsesszfellépőket is szerveztek az estére és az éjszaka hangulatát jól összefoglalja majd az a Kávéházak éjszakája CD is, amelyen a fellépő zenekarok legjobb dalai szerepelnek majd. A kiadvány megvásárolható lesz a helyszíneken.