A felnőttlélek is éhezik a mesékre

Rejtett zugokba kalauzol bennünket

Igaz, hogy külső segítséggel, de saját magunk által jutunk el a problémák megoldásához.

Kisfilm a lelkünkről

Bár sokan azt gondolják, hogy a mese csak a gyerekeknek való, nagyon tévednek. Ha jól, szakavatottak segítségével készítjük el a saját történetünket, akkor előtérbe kerülnek a tudat alatti dolgok. Ezzel a módszerrel úgy nyújtunk megoldást magunknak a saját problémánkra, hogy szinte észre sem vesszük.– A mese mindenkinek ajánlott, hiszen régen is ezen keresztül adták át az emberek a tudást egymásnak. Ez egy olyan különleges műfaj, amelyre ugyanúgy éhezik a lélek, mint a test a táplálékra – magyarázta el a csoportos foglalkozás lényegét Korpuszné Szedlmayer Beáta, a Sajátmese trénere. – A magyar népmesék vagy varázsmesék néhány érthető szabálya szerint elkészített saját történet igazából egy üzenet a tudatalattinkból. Ilyenkor kiderül, hogy éppen mi az, ami a lelkünket foglalkoztatja, mi az erősségünk és gyengeségünk, de egyben megmutatja a megoldást is – folytatta a szakértő. Például, ha nincs párunk vagy munkahelyünk, akkor a mese meg tudja mutatni ennek az okát.A saját mese olyan, mint egy film lelkünk legaktuálisabb és legmélyebb történéseiről. A szereplők segítségével felszínre hozzuk azt, amivel a lelkünk foglalkozik, ami tudattalanul is meghatározza az életünkhöz és a környezetünkhöz való hozzáállásunkat.

– A mesében mindenki mi vagyunk. Ez azt jelenti, hogy saját magunkat testesíti meg a király, a sárkány, a királylány és a szegény vándor is. Mindegyik karakter a lelkünk egy részét jeleníti meg. Például, ha a sárkány elrabolja a királylányt, akkor az állat lehet a félelmünk, szorongásunk, a hazugságaink, minden, ami bennünk van. Ezeket pedig le kell győznünk

Már az is sokat elárul, hogy melyik szereplő helyébe képzeljük magunkat.

Segít talpra állni

Varázsmesék a klasszikus mesék, például a Hófehérke vagy a Csipkerózsika.

Szerencsére vannak olyan módszerek, amelyek egyéni vagy csoportfoglalkozáson segítenek a mesét úgy feldolgozni, hogy a lélek számára világossá váljon az üzenet, és a varázserő is megmaradjon.

– mondta Korpuszné Szedlmayer Beáta, majd hozzátette, a mesének nem mindig kell jól végződnie, ez csak rajtunk múlik. Úgy kell leírni a történetet, ahogy szeretnénk, ahogy kikívánkozik belőlünk.– Egyszer készítettünk egy felmérést, megadtuk a mese kezdetét, de a végét nyitva hagytuk mindenki előtt. Tízből kilenc embernél vagy nem indult el a királyfi megmenteni a királylányt, vagy a hercegkisasszony megbarátkozott a sárkánnyal. Tehát nem mindig volt boldog a vége, de ebből is sok mindenre lehet következtetni.Vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember úgy érezheti, hogy már semmi sem segíthet rendbe tenni a dolgokat. Ilyenkor sokat segíthet a Sajátmese. Igaz, hogy külső segítséggel, de saját magunk által jutunk el a problémák megoldásához. Ettől függetlenül, ha úgy érezzük, hogy nincs nagyobb gond az életünkben, akár magunk jobb megismerésére is kipróbálhatjuk a meseírást. Azt azonban jó, ha tudjuk, hogy otthoni körülmények között nem ugyanazt az eredményt kapjuk. Az igazi problémák, valós tudat alatti gondolatok előhívásához szakértőre, trénerre is szükségünk van.A saját mesénknél van egy szabály: nem szabad értelmeznünk, nem szabad párhuzamot keresnünk a mesék és az életünk között! A történet szimbolikus tanításokat hordoz, és azt a valós helyzetet tükrözi, ami még nem tudatosult bennünk. Éppen ezért ha racionálisan, tudatosan közelítjük meg, akkor a varázserőtől fosztjuk meg a mesét, pedig az pontosan ettől működik igazán.