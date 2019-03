A Mayer család tragikus története

Orbán Józsefné gyakran felidézi a régi időket és mesél szülei életéről.

Édesapjának, az egyedi születésű Mayer Istvánnak emléket szeretne állítani lánya, Orbán Józsefné Mayer Judit. A Győrben élő asszony úgy képzeli, ha papírra veti és el is mondja édesapja történetét, az okulásul szolgál a későbbi generációknak. A Kisalföld helyt adott a családi emlékezetnek.– Édesapám Egyeden született 1913-ban. Szakmát tanult, kovács szeretett volna lenni. Egy rábapordányi mester mellé került, aki nagyon jó szívvel volt iránta. Tanította és azt is felajánlotta neki, hogy maradjon ott, vegye át tőle az ipart és folytassa a mesterséget. Édesapám jól kijött mesterével, ezért hajlott rá, hogy elfogadja az ajánlatot – beszélt édesapja ifjú éveiről Orbán Józsefné.– Később egy falusi búcsúban megismerkedett édesanyánkkal, Kovács Emíliával. Ő Szilban varrónőnek tanult. Hamarosan összeházasodtak és Rábapordányban telepedtek le. Szolgálati lakást kaptak, ami közel volt édesapám műhelyéhez.A fiatal házasok boldogan éltek. A családfőnek volt munkája bőven, úgy érezték, egyenesbe fordul az életük. A második világháború azonban Mayerék álmait is széjjeltépte és véget vetett az önfeledt napoknak. A fiatal feleség első gyermekével volt várandós, amikor férjét 1942-ben katonának vitték. A keleti fronton harcolt, ahol fogságba került.– Onnan írt egy képeslapot, melyet a tábori postával küldött. Ma is őrzöm és nagy becsben tartom. Megkopott már, annyit simogattam és annyira kedves nekem. Később derült ki, hogy mi történt vele a fogságban és utána. Három rábaközi társával együtt sikerült megszökniük az oroszoktól. Egy éjjel indultak el és hazafelé vették az irányt. Menet közben édesapám elesett egy nagy farönkben és súlyosan megütötte a gyomrát. Gyötrelmes napok vártak rájuk, miközben igyekeztek a Rábaköz irányába. Nem volt vizük például. Ha eső esett, az úton, a lovak patáinak nyomából ittak. Nagyon betegen ért haza, ezért azonnal a csornai kórházba vitték. Lassú volt a gyógyulása, de felépült és munkába állt.– Közben megszületett az öcsém is. 1946. szeptember 27-én azonban nagy tragédia érte a családunkat. Édesapám sokat szenvedett és meghalt a háborúban szerzett sérülés következtében. Én négyéves voltam, az öcsém három hónapos. Édesanyám persze nem tudta egyedül fenntartani a szolgálati lakást, ezért Rábacsanakra, az anyai nagyszülőkhöz kerültünk. Nagyon hiányzott az apukánk, sokat kérdeztünk és sokat mesélt is róla az édesanyánk. Nehezen éltünk, nekem is egész korán munkába kellett állnom, hogy meglegyünk valahogy – idézte fel gyerekkorát Orbán Józsefné.Orbán Józsefné édesanyja időskorában Győrbe költözött, a lányához. Ott is halt meg 82 évesen. „Úgy döntöttünk akkor, hogy a szabadhegyi temetőben helyezzük örök nyugalomra. És édesapánkat is elhoztuk mellé, hogy ha már az életben csak néhány év közös boldogság jutott nekik, legalább holtukban legyenek együtt" – jegyezte meg Orbán Józsefné. Hozzátette: szülei történetét elmesélte részletesen az unokájának, Mihálynak is. Azért, hogy ne menjen feledésbe a család története és az ősök küzdelme.