Olla Group - Valóra váltjuk!

(x)

A jövőre 10. születésnapját ünneplő vállalkozás tulajdonosai 2017-ben valósították meg azt az elképzelésüket, hogy holdingként működve, négy üzletágat összefogva komplex szolgáltatással tudjanak ügyfeleik rendelkezésére állni. Az Olla Group négy alappillére az építészeti tervezés, az építőipari generálkivitelezés és projektvezetés, az ingatlanüzemeltetés és ingatlanközvetítés.A cégcsoport sikerének titka az a fajta szervezettség és munka­megosztás, ami a tulajdonos Bolla fivérek munkáját jellemzi. „Családi vállalkozásunkat évek óta a testvéremmel, Péterrel igazgatjuk, aki egyben az Olla Group pénzügyi vezetője is. Tavaly csatlakozott hozzánk fivérünk, dr. Bolla Martin, aki a cég jogi ügyei­ért felel" – tudtuk meg Bolla Patriktól, aki a vállalkozás műszaki vezetője.A szerkezetváltással szükségessé vált a cég létszámának bővítése: az egyes üzletágak gördülékeny munkáját immár több mint 30 fő biztosítja, akik a saját szakterületükön kiváló eredményt nyújtanak. „Egyedülálló csapattal büszkélkedhetünk. Olyan hozzáértő, lelkes szakemberekkel dolgozunk, akik számára nincs akadályt jelentő feladat" – mondta el Patrik.A győri belvárosban épülő, 114 lakásos Rakpart22 társasházi projekt mellett a legújabb, aktuális beruházásuk a balatonfüredi prémiumminőségű Tagore Residence. Előbbi 2019 tavaszán, utóbbi jövő év őszén kerül átadásra. Az értékesítés még tart, korlátozott számban ugyan, de mindkét társasházban van néhány szabad lakás, aRakpart22-ben pedig üzlethelyiségek is vásárolhatók.Az ingatlanberuházások terveit a cégcsoporthoz tartozó ZIP Architects építészstúdió készítette, akik – egyéb sikeres hazai pályázatok mellett – társtervezőként a Győri Nemzeti Színház megújítására kiírt tervpályázat nyertes pályaművével is büszkélkedhetnek.A következő nagy mérföldkő a vállalkozás életében jövő év tavaszára várható, amikor a cégcsoporthoz tartozó összes üzletág birtokba vehet egy-egy szintet a Rakpart22-ben épülő irodaházban.Az elkötelezett és kitartó munkát mi sem bizonyítja jobban, mint az elégedett partnerek, akiknek köszönhetően az Olla Group ma már egyet jelent a magas színvonalú, igényes szolgáltatással. A holdinghoz kapcsolódó projektek, referenciák megtekinthetők a cég megújult weboldalán.