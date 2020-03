Hogyan válasszunk motorolajat?

Az emberek többsége az ingatlanjuk után az autójukra költ a legtöbbet. Ez nem is csoda, hiszen ez a második legértékesebb vagyontárgyunk, nem árt vigyáznunk rá. Évente komoly pénzeket költünk karbantartásra, gumicserére, szervizelésre. A karbantartás során az olajcsere elkerülhetetlen. Ha megfeledkezünk róla, akár komoly károkat is szenvedhet az autónk, és egy esetleges alkatrészcsere lényegesen drágább, mint az olaj beszerzése. De sokan tanácstalanul állnak a boltok polcainál, azon tanakodva, mi alapján is válasszanak olajat?

Szabad olcsó motorolajjal próbálkozunk, vagy mindenképp a márkásat válasszuk? Nos, olajat nem feltétlen az ára alapján válasszunk. A motorolaj feladata az, hogy a motor kenését biztosítsa és hűtse. Ha az olcsóbb változat tökéletesen el tudja látni ezt a feladatot, akkor választhatjuk azt is. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a drága olaj nem képes erre maradéktalanul. Más szempontok alapján döntsünk, és csak a legvégső esetben döntsön a termék ára. Milyen motorolajok léteznek? Motorolajból háromféle létezik. Az ásványi olajok teljesen természetesek, vegyszertől és adaléktól mentesek. A félszintetikus olaj már tartalmaz viszkozitásjavító adalékot, nem csupán finomított ásványi olajból áll. A szintetikus olaj a modern tudomány terméke, laboratóriumokban állítják elő a megfelelő összetételben a különböző járművek számára. Kiváló minőségűek, így a legjobb megoldást garantálják. Bármelyiket is választjuk, arra figyeljünk, hogyha egyik fajtáról a másikra váltunk, sohase keveredjenek egymással, csak olyannal töltsük fel, amilyen az autónkban van. A legegyszerűbb megoldás az, ha megnézzük az autónk kezelési kézikönyvét. A külföldről vásárolt autók esetén, ha idegen nyelvű a kézikönyv, akkor sem kell kétségbe esnünk. Manapság már a legtöbb autómárkának van magyar nyelvű weboldala, ahol általában a legtöbb autótípus kézikönyve letölthető. Ezekben a gyártó pontosan meghatározza, hogy milyen gyárilag ajánlott olajat használjunk. Ahány gyár, annyi előírás, de mindenképp tartsuk be az utasításokat, hogy a motor épségét megőrizzük. Kézikönyv híján mit tegyünk? Természetesen előfordulhat, hogy a kézikönyv mégsem elérhető. Ebben az esetben keresnünk kell a neten egy keresőprogramot. Szinte mindegyik motorolaj gyártónak van saját olajválasztó programja. Válasszunk egy szimpatikus olajmárkát, mint például az Eneos vagy a Motul, és készítsünk ki a forgalmit, hiszen azon lesz rajta minden információ, amire szükségünk lehet. Az autónk pontos adataival a kereső kiválasztja az autónk számára legjobban megfelelő fajtákat, és mi kiválaszthatjuk a nekünk legszimpatikusabbat. Választásnál azt is vegyük figyelembe, hogy hol használjuk az autónkat: országúton vagy városban. Ugyanis a városban használt autókról érdemes tudni, hogy a motor lassabban melegszik fel üzemhőmérsékletre, így a gyártó jóváhagyásait betartva alacsony hidegoldali viszkozitású olajat válasszunk. Ha megvan, melyik mellett döntöttünk, már csak be kell szerezni. Fordulhatunk autóalkatrész boltokhoz vagy webáruházakhoz, mint például a fekmester.hu, akik motorolajok széles választékát kínálják, emellett a szakértői többek között a motorolajoknak is.