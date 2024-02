A JLRQ-díjat, -minősítést a Jaguar Land Rover (JLR) legjobb beszállítói kaphatják meg; olyan vállalatok, amelyek régóta, folyamatosan megfelelnek az autógyártó magas minőségi előírásainak és reklamációmentesen teljesítik a vállalt szállításokat, azaz az elismerés nemcsak a termékek, hanem a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatás minőségéről is szól. Tisza-Kiss László, a Dana győri Light Vehicle gyáregységének igazgatója elmondta: a napokban átvett díj egy hosszú folyamat eredménye.

A Dana Hungary Kft. vezetősége a Top Employer díjakkal

Fotó: Dana

– 2019-ben kezdtünk el szállítani a JLR nyitrai telephelyére differenciálműveket, amelyeket itt helyben szerelünk össze, továbbá a beépítésre kerülő fogaskerékpárokat helyben gyártjuk ezekhez a prémiumautókhoz. Az elmúlt több mint két évben reklamációt sem kaptunk termékeinkkel kapcsolatban. Ez azt jelzi, hogy a folyamataink jól szabályozottak, és a dolgozóink kiemelkedő munkát végeznek nap mint nap. Ez azért is fontos, mert ez a díj nemcsak néhány ember, hanem a dolgozók összességének elismerése – mondta a gyárigazgató.

Nemcsak elismerés, hanem a bizalom kifejezése is

Az LV gyáregység győri csapata a Jaguar Land Rover beszállítóikat koordináló vezetőitől vette át a díjat. Tisza-Kiss László szerint ez nemcsak a munkájuk elismerése, hanem a bizalom kifejezése is a Dana iránt, amely az üzleti kapcsolatot is szorosabbra fűzi. „Sok munkánk van ebben, de cserébe nyertünk egy olyan transzparens és nyílt kapcsolatot a vevőnkkel, ami a mindennapi munkánkat is segíti. A többi között gyorsabban kapunk választ a felmerülő kérdéseinkre, és hamarabb célba érnek a javaslataink, kéréseink is. Persze, ahogy sok más díj esetében, megszerezni ezt az elismerést is könnyebb, mint megtartani, de a jövőben is teljes erőbedobással fogunk dolgozni ezért”, mondta a szakember. Hozzátette: a prémiumautókat gyártó vállalat minőségbiztosítási díjának elnyerése fontos üzenet a Dana többi jelenlegi és potenciális vevője felé is – olyan, amit örömmel tűz a zászlajára a Dana Hungary.

A Dana Hungary Light Vehicle gyáregységének vezetői vehették át a díjat személyesen a JLR képviselőitől

Fotó: Dana

Ezzel pedig nem értünk a sor végére a díjak tekintetében: a Dana Hungary Kft. ismét elnyerte a nemzetközi Top Employer díjat, amellyel a legjobb munkáltatókat ismerik el világszerte. A győri székhelyű vállalat Magyarországon ötödik, európai szinten negyedik alkalommal nyerte el zsinórban az elismerést. Emellett hazánkban az autóipari szegmensben elsőként vette sikeresen a munkáltatói minősítési folyamatot.

A munkáltatói minősítésért keményen meg kellett dolgozni, odaítélését szigorú, közel féléves audit előzte meg. A folyamatban nagy szerepe van az aktuális munkaerőpiaci trendeknek, a minősítés szempontjait ugyanis ezek fényében határozzák meg. Legutóbb például a kérdések között kiemelt súllyal szerepeltek a digitalizációval és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos témák a Dana HR-gyakorlatával kapcsolatban.

Irányt is mutat a díj

A díjat odaítélő szakmai bizottság nemcsak megállapításokat tesz, hanem ajánlásokat is megfogalmaz az egyes területekkel kapcsolatban, emelte ki Kovács-Gerő Mária, a Dana Hungary Kft. HR-vezetője. Azaz nemcsak egy „státuszvizsgálat” történik, hanem olyan javaslatokat is kap a vizsgált vállalat, amelyek irányt mutatnak a további fejlesztésekhez, változtatásokhoz.

JLRQ vevői díj

Fotó: Dana

– Számunkra a Top Employer díj fontos visszajelzés, amely megmutatja, hogy a világ milyen irányba halad, és mi hol tartunk ezen az úton, megfelelünk-e az elvárásoknak, hogy mely területekre kell jobban odafigyelnünk. Akár olyan pontokra is felhívják a figyelmet, amelyek a magyarországi vállalatoknál még nincsenek a fókuszban, így az állandóan változó környezethez, a kihívásokhoz is felkészültebben állhatunk. Az audit iránymutatást ad arról is, hogy milyen elemeket kell beépítenünk a munkáltatói stratégiánkba, hogy ne csak a termékeinkkel, hanem a munkáltatói gyakorlatunkkal is a világ élvonalában maradhassunk – mondta Kovács-Gerő Mária.

A szakember szerint a Dana sikerének egyik kulcsa a kereteken kívüli gondolkodás, az, hogy próbál folyamatosan új utakat keresni. Vonzó lehetőség például a munkatársaink számára a külföldi kiküldetés lehetősége, amelynek során 3-6 hónapot tölthetnek el a Dana valamelyik külföldi gyáregységében.

Nem kérdés, hogy a fejlesztéseket illetően jelenleg a HR területén is a digitalizáció áll a középpontban. Nagy előnyt jelentett, hogy a Danánál már korábban jelentős előrelépések történtek ezen a téren, a többi között a munkatársak által online elérhető dokumentumok, a belső telefonos applikációk, a digitális edukáció terén. Emellett a HR világában egyértelműen kirajzolódik az a nemzetközi trend is – és ezt a nagyvállalatok visszajelzése is megerősíti –, hogy még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a munkavállalók mentális egészségének megőrzésére.

A díj mellett az is fontos elismerés, hogy a Top Employer díjat odaítélő nemzetközi szervezet több alkalommal a Dana Hungary Kft. példáján mutatta be a világnak, hogy milyen előnyökhöz juthat az a vállalat, amely részt vesz a programban. A webinárokon több száz vállalatvezető ismerkedett meg a Dana győri gyáraiban működő jó gyakorlatokkal, amelyek a Dana nemzetközi berkein belül is példaként állnak.

Tisza-Kiss László még hozzátette: a Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint köztudott, hogy az autóipar jelenleg hatalmas átalakuláson megy át, és a szektor szereplőinek piaci versenyképességét az határozza meg, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, a gyorsan alakuló piaci trendekhez. „A most elnyert két díj fontos visszajelzés számunkra arról, hogy a Dana jó irányba halad ebben a kihívásokkal teli korban. Ezt alátámasztják a számok is: a 2023-as árbevételünk várhatóan a 2022-es, 150 milliárdos rekordot is meghaladja.”