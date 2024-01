Az Audi-iskola gimnáziumi képzése nem véletlenül népszerű, hiszen olyan alapokat ad a továbbtanuláshoz, amelyekkel diákjai nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi egyetemeken, főiskolákon is sikerrel helytállnak. A fókusz a nyelvtanuláson van az ötéves képzés során: a kétnyelvű oktatásnak köszönhetően az ötödik év végére akár anyanyelvi németnyelv-tudást szerezhetnek a diákok. Idén is egy gimnáziumi osztály indul, legfeljebb 20 fővel, a felvételi során elért pontszámok mellett a jelentkező gyerekek személyiségét, rátermettségét is figyelembe veszik.

– A kétnyelvű oktatás fantasztikus lehetőség a gyerekek számára. A korszerű oktatási módszerek segítségével nemcsak a kreativitásukat, problémamegoldó képességüket fejleszthetik, hanem a komplex gondolkodás módszertanát is elsajátítják nálunk – mondja Tálos Katalin, az intézmény magyar igazgatója.

– Az iskola fejlett digitális eszközparkkal rendelkezik, minden diák tablet segítségével tanul. Erős a szóbeli kommunikációs készség fejlesztése és nagy hangsúlyt helyezünk a prezentációs készség erősítésére is. A projekt alapú oktatás, a kooperatív tanulási módszerek pedig valóban a nagybetűs életre készítik fel a diákokat.

A gimnázium első, nyelvi előkészítő osztályának kezdő és haladó csoportjába azok a diákok jelentkezhetnek, akik elkötelezettek a német nyelv intenzív tanulása iránt. Itt a tanulók heti bontásban, négy tantárgy keretein belül, összesen heti 21 órában tanulják a német nyelvet, többek között német anyanyelvű tanárok segítségével. Az előkészítő év végén nyelvi záróvizsgát tesznek, ennek eredménye dönti el, hogy az iskola mely tagozatán folytathatják tanulmányaikat.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont külföldi intézményegységében a diákok német tanterv szerint tanulnak. Kizárólag a magyar nyelv és irodalom, a kémia és a biológia tantárgyak oktatása zajlik magyar nyelven. Ebben a rendszerben a diákok német és magyar érettségi bizonyítványt, és C2 szintű nyelvtudást kapnak, ami megnyitja az utat a külföldi felsőoktatási intézményekbe is. A nemzetiségi intézményegységben a hazai rendszer szerinti német nemzetiségi érettségi bizonyítványt szerezhetnek tanulóink. Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatai pedig szintén előnyt jelentenek a továbbtanulásnál. Az Erasmus+ pályázati programmal lehetőség nyílik a tanulóknak külföldi környezetben gyakorolni a nyelvet, míg a matematika és a robotika iránt érdeklődő diákok a Széchenyi István Egyetemmel kötött partnerségből profitálhatnak. Intézményünkbe a nyelvi előkészítő évfolyamra történő bejutáshoz nem kell magas szintű németnyelv-ismeret.

A felvett diákokat akár egészen a teljesen kezdő szintről eljuttatjuk oda, hogy probléma nélkül tanulhassák német nyelven a történelmet vagy a matematikát is – mondja Tálos Katalin. (x)