Elhelyezkedési lehetőségek Esztergomban

A szállítói és a fuvarozói álláslehetőségek a legtöbb állásportálon külön álláskategória alatt jelennek meg. Így van ez az EsztergomAllas.hu esetében is, amelynek kínálatában már több alkalommal is volt példa ilyen típusú munkakörök megjelenésére. Ezek közül is az egyik leggyakoribb az áruszállítói pozíció, ami egy visszatérő lehetőségnek számít a portál felületén.

Az áruszállítók alapvetően a rájuk bízott útvonalak teljesítéséért és az áruk biztonságos szállításáért felelnek. A munkakörük ugyanakkor rendszerint egyéb tevékenységekkel is kiegészül. Részt vesznek például az áruk fel- és lepakolásában, a forgalmi viszonyokat is figyelembe véve kiválasztják a legmegfelelőbb útvonalakat, valamint aláíratják és kezelik az áruszállítással kapcsolatos dokumentumokat. Mindemellett pedig munkaeszközük, azaz a szállításhoz használt gépjármű karbantartásáról és tisztán tartásáról is gondoskodniuk kell.

Ugyancsak gyakoriak a különböző sofőr vagy tehergépkocsi-vezető munkák is az esztergomi állásportálon. Ezen pozíciók esetében a munkavégzés jellemzően tehergépkocsival történik, de arra is volt már példa, hogy hulladékszállító gépjármű vezetéséhez kerestek munkavállalókat. Ezenkívül a helyszínt tekintve is mutatkozhatnak különbségek, hisz egyes állások esetében akár a külföldi útvonalak teljesítése is részét képezheti a feladatkörnek.

Végezetül pedig a futár állásokról is érdemes szót ejteni, amelyek szintén gyakoriak a szállítás és fuvarozás álláskategória alatt. Legyen szó csomagfutár vagy ételfutár állásokról az ellátandó feladatokat általánosságban a kiszállítások, illetve adott esetben a fizettetések lebonyolítása jelenti. Emellett olykor bizonyos egyeztetések céljából a címzettekkel is fel kell venni a kapcsolatot. Kifejezetten pörgős munkakör, hisz a futárok jellemzően egész munkaidejükben címről címre járnak.

Követelmények a szállítói és fuvarozói állások kapcsán

A fuvarozói és szállítói állások esetében az egyik legfontosabb követelményt az adott gépjárműre vonatkozó vezetői engedély jelenti. Az áruszállítói és futár állások – gépjárműtől függően – általában már B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, míg a sofőr és tehergépkocsi-vezető munkák kapcsán a C és E kategória az elvárás. Ezenkívül utóbbiak esetében GKI kártya és a digitális sofőrkártya is megjelenik a követelmények listájában.

Mindemellett bizonyos személyes tulajdonságokkal is rendelkezni kell az ilyen jellegű pozíciókban történő helytálláshoz. A felelősségteljes hozzáállás például kiemelt fontossággal bír, mind a biztonsági, mind pedig az anyagi szempontokból kifolyólag. Fontos továbbá a türelem és a jó problémamegoldó képesség is, hisz a dugók és a különböző forgalmi helyezetek megfontolt, ugyanakkor hatékony megoldásokat kívánnak. Ezek mellett pedig a kommunikációs készségekről sem feledkezhetünk meg, amire a fuvarszervezőkkel és a címzettekkel való gördülékeny együttműködés érdekében van szükség.